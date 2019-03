Die „Brücke“ will sich neu aufstellen

Viernheim.Die Vereine „Brücke“ und „Hand in Hand“ haben am 30. März eine Zukunftswerkstatt: 2023 feiert der Verein „Brücke“ sein 25-jähriges Bestehen. Themenschwerpunkte dieser Veranstaltung sind Projektarbeit, gegenseitige Hilfe, Kooperation und sinnvolle Nutzung der vorhandenen Kapazitäten. Arbeitet der Verein noch im Sinne der Gründer und wie soll die Jubiläumsfeier gestaltet werden? Die Veranstaltung findet von 9 bis 15 Uhr in der Kulturscheune am Satonévriplatz statt und wird von Harald Hofmann moderiert. Wer teilnehmen möchte, meldet sich unter Telefon 0157/54 82 33 41 oder 06204/986 82 60 (Anrufbeantworter). red

