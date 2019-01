Die CDU feiert das europäische Modell

viernheim.„Wer hätte nach zwei Weltkriegen gedacht, dass Europa einmal als geeinter Kontinent ein derart einzigartiges Friedensprojekt werden würde?“ Beim Neujahrsempfang des Viernheimer CDU-Ortsverbands richtete Mark Weinmeister als Hessischer Staatssekretär für Europa-Angelegenheiten einen flammenden Appell für die europäische Zusammenarbeit an die Parteifreunde. Torben Kruhmann blickte als Vorsitzender des CDU-Stadtverbands auf das vergangene Jahr zurück und wagte einen Ausblick auf 2019. Weinmeister ging in seiner Festrede auf die Bedeutung der Europäischen Union für Deutschland und für die Metropolregion Rhein-Neckar im Besonderen ein. So profitiere Deutschland als Exporteur vom freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen innerhalb der EU. Zwei Drittel der Exporte Deutschlands gingen in EU-Länder. Bei der Europawahl im Mai gelte es, mit einer hohen Wahlbeteiligung die extremen politischen Ränder zu schwächen. Die Freizügigkeit in der EU sei keine Selbstverständlichkeit, sondern eine Errungenschaft des Integrationsprozesses. Weinmeister hatte in seiner Jugend bei mehreren Besuchen in der DDR beklemmende Grenzkontrollen noch selbst erlebt, während seine Kinder das nicht kennen. Die EU mache immer noch bis zu 30 Prozent des wirtschaftlichen Wohlstands aus.

Kooperation für den Erfolg

Zusammenarbeit sei die einzige Möglichkeit, erfolgreich zu bleiben. Bei der Europawahl ginge es um die grundsätzliche Entscheidung, überhaupt weiterhin mit anderen EU-Staaten zu kooperieren. Torben Kruhmann blickte in seiner Ansprache zunächst auf den Stadtverband im vergangenen Jahr zurück. Die Mitglieder engagierten sich im Wahlkampf, an dessen Ende Alexander Bauer sein Direktmandat im Kreis verteidigen konnte. Die CDU hat einen neuen Whatsapp-Bürgerservice, mit dem sie bürgernäher werden möchte. Kruhmann würdigte gemeinsam mit Landrat Christian Engelhardt das jahrelange Engagement langjähriger Viernheimer CDU-Mitglieder. Wilhelm Koch bekam die goldene Ehrennadel für 50 Jahre Mitgliedschaft. Koch wurde 1972 Stadtverordneter. Für 55 Jahre Mitgliedschaft ehrte Kruhmann Randoald Reinhardt, Erwin Mandel wurde für 40 Jahre geehrt. Während Brigitta Sauer und Renate Siebert 30 Jahre Mitgliedschaft feierten, erhielten Helga und Volker Ergler die bronzene Ehrennadel für 25 Jahre in der CDU. Eberhard Schmitt-Helfrich und Bastian Kempf sind der Partei seit 20 Jahren treu. Jungmusiker der Städtischen Musikschule gaben dem Empfang einen würdigen Rahmen. Die Gäste ließen den Abend bei einem Sektempfang ausklingen.

© Südhessen Morgen, Montag, 28.01.2019