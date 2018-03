Anzeige

Viernheim.Die Fußballer des TSV Amicitia sind dagegen auf Wiedergutmachung aus. „Wir haben uns im letzten Heimspiel selbst geschlagen“, spielt Trainer Uwe Beck auf das 0:2 gegen Feudenheim an. Nach schneebedingter Zwangspause sollen die Blau-Grünen morgen wieder in die Erfolgsspur finden, Gegner im Waldstadion ist die SG Hemsbach (Anpfiff ist um 14 Uhr). Für den TSV Amicitia geht es darum, die Chancen besser zu verwerten. Das war zuletzt das Manko der Truppe. Und wenn es nicht klappt, macht sich die Unerfahrenheit einiger Spieler bemerkbar und das Spiel wird unruhig. Gegen die SG Hemsbach müssen die Herren versuchen, mehr Ruhe ins Spiel zu bringen und sich auf die eigenen Fähigkeiten zu konzentrieren.

Es ist eine hohe Auswärtshürde. Die SG tritt morgen um 15 Uhr beim Spitzenreiter der Kreisklasse A2 an. Beim LSV Ladenburg sind die Orangenen in der Außenseiterrolle. Die LSV führt mit 40 Punkten und vier Zählern Vorsprung die Tabelle an, die SG befindet sich mit 20 Zählern im Mittelfeld. Beide haben nach der Winterpause identische Ergebnisse eingefahren: Nach einer Niederlage folgten zwei Siege. Weil Ladenburg seine Position behalten und die SG für eine Überraschung sorgen will, verspricht die Partie im Römerstadion interessant zu werden. su