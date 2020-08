Die ersten Prüfungen

Viernheim.Die erste Runde im Mannheimer Kreispokal steht am kommenden Wochenende auf dem Programm, wobei gleich drei Viernheimer Fußballteams gefordert sind.

Kreisligist TSV Amicitia tritt am Sonntag, 16. August, 15 Uhr, beim Mannheimer B-Ligisten SV Enosis Mannheim an. Gespielt wird auf dem alten Kunstrasenplatz des VfR Mannheim. Dabei sind die Blau-Grünen haushoher Favorit und sollten mit einem Sieg gegen den zwei Klassen tiefer spielenden Gastgeber die nächste Runde erreichen. Die Griechen haben schon einige Testspiele absolviert, unterlagen aber gegen United Weinheim (3:5) und bei Harmonia Waldhof (5:8). Am vergangenen Wochenende konnte das Team von Spielertrainer Panagiotis Kikakis beim SC Rot-Weiß Rheinau 2 allerdings einen 4:1-Erfolg feiern.

Eine lösbare Aufgabe hat auch A-Ligist SG Viernheim vor sich. Am Samstag, 15. August, 17 Uhr, geht es zur zweiten Garnitur der TSG/Eintracht Plankstadt, die in der B-Klasse Staffel 2 spielt. Für die Südhessen ist es nach der 1:2-Niederlage gegen den FV Brühl 2 erst das zweite Spiel in der Vorbereitung, dennoch sollte für das Team von Neu-Trainer Sven Paulsen ein Sieg möglich sein. Plankstadt 2 hat schon vier Testspiele absolviert und alle vier verloren. Zuletzt gab es Niederlagen gegen den SV Altlußheim (1:3) und die SG DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen (0:6).

Eine hohe Hürde hat die Reserve des TSV Amicitia zu nehmen, die am Samstag, 17 Uhr, den Kreisligisten VfR Mannheim 2 im Waldstadion erwartet. Trotz Heimvorteils ist das Team der Trainer Tobias Kleiner und Markus Mandel klarer Außenseiter. Die zweite Mannschaft der Rasenspieler befindet sich unter dem neuen Trainer Zdravko Barisic schon in guter Form, hat bereits sieben Testspiele absolviert. Zuletzt wurde der VfR Bürstadt mit 6:2 besiegt. Allerdings müssen die Mannheimer eine Doppelbelastung bewerkstelligen. Sie sind noch im Kreispokal der vergangenen Saison vertreten, der nach dem Abbruch wegen Corona jetzt doch zu Ende gespielt wird. JR

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 13.08.2020