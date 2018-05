Anzeige

„Kriminell wird es gegen Abend...“, Ausgabe vom 15. Mai 2018

Dankenswerterweise greift der „Südhessen Morgen“ in seinem Artikel eines der dringlichsten Verkehrsprobleme in Viernheim auf. Während derzeit viel über den Umstieg auf Elektroautos diskutiert wird, ist eines der Hauptprobleme für den Verkehr in Viernheim nicht das Fahrzeug, sondern das „Stehzeug“.

Alle Straßen sind verstopft mit geparkten Autos. Die Benutzung der Gehwege ist für Fußgänger zur Zumutung geworden. Eltern mit Kinderwagen, Personen im Rollstuhl und ältere Menschen mit Rollator kommen nur mühsam voran oder müssen auf die Straße ausweichen.