Die Gischt wird zur Wand

Viernheim.Der Start ist am gefährlichsten. Wenn alle Fahrer auf einmal losrasen. Wenn die Jetskis mit brüllendem Motor hundert Stundenkilometer erreichen. Wenn die spritzende Gischt so undurchsichtig wie eine Wand ist – und der nächste Fahrer nur Zentimeter entfernt. „Da darf man keine Angst haben“, sagt Philip Salobir. Ob er nie Angst hatte? „Doch“, sagt der 18-Jährige, nickt vehement und lacht. „Am Anfang hab ich gebremst. Und verloren.“ Mittlerweile bleibt der Viernheimer auf dem Gas. Und ist Weltmeister geworden.

Viernheim liegt an keinem Fluss, nicht am Meer, hat nicht einmal einen großen See. Trotzdem verliebte sich Salobir als Kind ins Jetski-Fahren. „Ich mag einfach die Geschwindigkeit“, sagt er. Jeden Sommer, wenn seine Familie nach Kroatien ans Meer fuhr, brauste sein Vater über die Wellen. Mit sieben Jahren war Salobir endlich auch groß genug dafür. Mit 13 trat er bei seinem ersten Rennen an. Wie viele er seitdem gewonnen hat? Der Viernheimer zuckt ratlos die Schultern: „Keine Ahnung.“ Allein im vergangenen Jahr startete er insgesamt 90 Mal in gleich zwei Schnelligkeits-Disziplinen. Und er gewann so oft, dass er jetzt den Kauf eines großen Schranks plant. Für seine Trophäen.

90 Starts – das bedeutet Wettkämpfe an fast jedem Wochenende zwischen Mai und Oktober: in Italien, Kroatien, Portugal, Belgien, Frankreich. Überall, wohin es Salobir und sein Helferteam bestehend aus Vater Michael, Mutter Romana und Mechaniker Adolf Crivotulschi nach Schulschluss am Freitag bis zum Wettkampf am nächsten Morgen im Auto schaffen können. „Das ist anstrengend“, sagt der 18-Jährige. Aber der Spaß am Jetski-Fahren überwiegt. Und der Sportler braucht die vielen Rennen. „Sie sind mein Training“, erklärt er.

Denn in Viernheim kann er nur Trockentraining machen: Sonntags in der Werkstatt seines Teams ADI-Racing an seinen Maschinen schrauben, um das Tuning zu verbessern, und dreimal die Woche Krafttraining im Fitnessstudio, damit sein Körper die extremen Vibrationen beim Jetski-Fahren aushält. Die nächstgelegene Trainingsstrecke ist der Rhein bei Germersheim. Aber seine Taktik könne er hier nicht üben, sagt Salobir. Das gehe nur im Rennen und mit echten Gegnern. Nur mit Rennerfahrung könne bei den wichtigen Wettkämpfen alles klappen. Wie bei der Weltmeisterschaft der „Union Internationale Motonautique“ im vergangenen Jahr in Sardinien.

Wobei ausgerechnet da erst einmal nichts klappte. „In der Qualifikation wurde ich nur Zehnter“, erzählt Salobir. „Normalerweise bin ich vor dem Rennen immer entspannt, aber da ...“ – er atmet tief durch. Doch es wurde besser. Salobir gewann die ersten beiden Läufe des Rennens, war plötzlich auf der Siegerstraße. „Ich wusste, ich muss im letzten Lauf mindestens Dritter werden, um den Gesamtsieg zu schaffen“, erinnert er sich. Er wurde Zweiter – und gewann damit die Weltmeisterschaft in der Klasse Runabout GP4. Ein Sieg, der sich anders anfühle als die anderen, sagt der Viernheimer. „Am Tag nach dem Rennen konnte ich zwar wie immer nicht laufen, weil mir alles wehtat“, erzählt Salobir und grinst: „Aber ich war stolz.“ Und noch etwas hat der Sieg verändert: Der Titel habe ihn bekannter gemacht – auch außerhalb der Rennszene. „Viele Leute sagen zu mir, dass ich der erste Weltmeister bin, den sie kennen“, sagt er und lacht verlegen.

Den Titel will der Viernheimer nutzen, um Sponsoren zu finden. Denn Preisgelder gebe es im Jetski-Sport kaum, aber dafür jede Menge Kosten für Anreise, Unterbringung und die Instandhaltung der Renn-Maschinen. Nach dem Abitur an der Mannheimer Carl-Benz-Schule in diesem Frühjahr, wo der technikbegeisterte Sportler die Prüfung in Mechatronik ablegte, peilt Salobir deshalb keine Profi-Karriere an, sondern ein technisches Studium.

Rennen fahren will er weiter nebenher. Und am liebsten dieses Jahr den Weltmeistertitel verteidigen. Allein schon, um noch einmal eine Weltmeisterfeier in Monaco mitzuerleben. Salobir blickt auf ein Foto von sich in schicker Kleidung auf dem roten Teppich, den Pokal in Händen. Er schmunzelt. „Wenn das mit dem Studium nicht klappt, werde ich eben der nächste James Bond – den Smoking und den Jetski habe ich ja schon.“

