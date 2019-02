Viernheim.Das Internationale Frauencafé möchte mit dem Film „Die göttliche Ordnung“ auf das Jubiläum zu 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland hinweisen. Dieser Film wird am Mittwoch, 27. Februar, um 15.30 Uhr im Treff im Bahnhof (TiB, Friedrich-Ebert-Straße 8) gezeigt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Zur Handlung berichtet Birgit Herbold vom Frauenbüro, dass Frauen in der Schweiz im Jahr 1971 noch kein Wahlrecht haben und außerhalb der Metropolen von der Aufbruchsstimmung von 1968 noch nichts zu spüren ist. Es geht in dem Film um Nora, eine junge Hausfrau und Mutter, die mit ihrem Mann, den zwei Söhnen und dem missmutigen Schwiegervater in einem beschaulichen Dorf im Appenzell lebt. Die Dorf- und Familienordnung gerät jedoch gehörig ins Wanken, als Nora beginnt, sich für das Frauenwahlrecht einzusetzen. Regisseurin Petra Volpe lässt in dem warmherzigen Film Vorurteile und Frauen-Solidarität aufeinander treffen. Der Komödie gelang in der Schweiz ein sensationeller Kinostart. red

