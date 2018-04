Anzeige

Viernheim.Bei den Fußballerinnen des TSV Amicitia lebt die Hoffnung auf den Klassenerhalt. Es sind zwar immer noch vier Punkte Abstand auf den rettenden neunten Platz in der Oberliga Baden-Württemberg. Aber die Viernheimerinnen spielen noch gegen zwei direkte Konkurrenten und wollen in diesen Auseinandersetzungen dann die notwendigen Punkte holen.

Leistung gibt Selbstvertrauen

Am morgigen Sonntag wartet aber zunächst eine hohe Hürde im Auswärtsspiel. Die Frauen fahren zum Karlsruher SC, aktuell Tabellenvierter in der Oberliga Baden-Württemberg. Die Leistung, die das Team im jüngsten Heimspiel gezeigt hat, sollte den Viernheimerinnen Selbstvertrauen für diese schwere Aufgabe geben. Im Hinspiel gab es eine 1:5-Niederlage, inzwischen hat sich das TSV-Amicitia-Team aber gefunden und gefestigt. Vielleicht gelingt beim KSC, der nur noch theoretische Meisterschaftschancen hat, ja eine Überraschung. Anpfiff in Karlsruhe ist um 15 Uhr.

Auch die anderen Frauen- und die Mädchenteams sind heute und morgen am Ball. Die C-Juniorinnen spielen heute um 15.30 Uhr bei der Spvgg 06 Ketsch. Dort gastieren morgen um 11 Uhr auch die Frauen 2 und wollen ihre Spitzenposition in der Landesliga ausbauen.