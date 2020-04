„Die Konzerte könnten stattfinden“

Viernheim.Von dem bundesweiten Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August, mit dem die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden soll, sind auch zahlreiche Viernheimer Termine betroffen. Dazu gehören etwa das große Maifest bei der freiwilligen Feuerwehr und das für Ende Juni geplante Siedlerfest. Das Hundesportturnier CaniCreek auf dem Gelände der Kutschengilde wurde dagegen zunächst auf den 26. und 27. September verschoben. „Derzeit ist nicht absehbar, dass die behördlichen Anordnungen derart gelockert werden, dass eine Durchführung im Mai möglich wäre“, erklären die Ausrichter. Bereits gebuchte Starttickets sind für den neuen Termin gültig, können aber auch im Jahr 2021 eingelöst werden.

Die nationalen Fahrturniere bei der Kutschengilde sollen vom 17. bis zum 20. September stattfinden. „Es ist ja noch etwas Zeit. Wir hängen uns da an die Stadt und warten ab, ob der Familiensporttag (geplant für den 6. September, Anmerkung der Redaktion) stattfindet. Wenn die Politik Veranstaltungen mit 1500 Teilnehmern verbietet, müssten wir auf jeden Fall absagen. Ich gehe davon aus, dass im Juli eine Entscheidung getroffen wird“, erklärt Vereinschef Armin Brandt.

Auch der Reit- und Fahrverein hat schon reagiert und das große Sommerturnier vom Juni auf den 20. bis 23. August verschoben. „Dann gibt es aber ein deutlich reduziertes Programm und keine Prüfungen mehr bis zur Klasse S***“, teilen die Verantwortlichen mit. Am 11. und 14. Juni soll es allerdings „Late-Entry-Turniere“ geben.

Das Bayrische Sommerfest des Clubs der Gemütlichen (CdG), geplant für den 25. und 26. Juli, steht kurz vor der Absage. „Jeder kennt die Aussage der Bundesregierung, mehr brauche ich da nicht mehr zu sagen. Der CdG hält sich an die Vorgaben. Sollte sich kurzfristig etwas ändern geben wir das bekannt“, erklärt Clubchef Karl Reuter.

Der Männergesangverein 1846 hat seine Planungen für ein viertägiges Gartenfest vom 1. Juli bis zum 4. August ebenfalls eingestellt. „Die Vorgaben können sich ja schnell ändern. Allerdings denken wir über eine Verlegung in den September nach. Wie weit dies möglich ist, muss noch geklärt werden“, sagte der MGV-Vorsitzende Jens Heimen. Finanzielle Einbußen werde es ohnehin geben, auch weil das neu errichtete Vereinsheim derzeit nicht vermietet werden kann.

Die Organisatoren beim TSV Amicitia sind wegen des 37. Triathlons in engen Gesprächen, wie sie mitteilen. Die traditionelle Großveranstaltung ist für den 22. und 23. August geplant. Bis spätestens Mitte Mai soll entschieden werden, ob sie stattfindet.

Für die Sommerbühne, geplant für die Zeit 9. Juli bis zum 16. August, stehen die Chancen noch recht gut, berichtet Kai Kemper von der Agentur GO7. „Es gibt bisher noch keinen Erlass vom Land Hessen, was unter einer Großveranstaltung zu verstehen ist. Die bisherigen Sommerbühnen waren zwar stets gut besucht, aber immer von deutlich unter 1000 Personen. Mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen könnten die Konzerte also stattfinden.“ Das Programm mit zwölf Bands ist bereits erstellt. „Wir stehen alle Gewehr bei Fuß. Eigentlich wollten wir jetzt Flyer und Plakate drucken lassen, haben das aber vorerst zurückgestellt“, so Kemper. Auch der Freiwilligentag am 19. September, der diesmal wieder in der gesamten Metropolregion stattfinden soll, ist noch nicht abgesagt. „Da sind bei zahlreichen Projekten zwar mehrere Tausend Helfer im Einsatz, aber in vielen kleinen und überschaubaren Gruppen. Da kann man nicht unbedingt von einer Großveranstaltung sprechen“, so Kemper, der auch hier Mitorganisator ist.

