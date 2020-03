Die Luft wird dünner

Viernheim.Die Reserve des TSV Amicitia hat am Sonntag, 8. März, 12.30 Uhr, zwar erneut Heimrecht, befindet sich gegen die DJK Feudenheim aber trotzdem in der Rolle des Außenseiters. Für die zweite Garnitur der Blau-Grünen wird die Luft in der A-Klasse des Fußballkreises Mannheim von Spieltag zu Spieltag dünner. Zuletzt gab es mit der 1:2-Niederlage gegen Phönix Mannheim einen herben Rückschlag.

Viernheims Trainer Amir Nur hatte zuletzt zwar eine voll besetzte Reservebank zur Verfügung, es fehlte aber an der Qualität in allen Mannschaftsbereichen. Auch die Anleihen aus der Privatmannschaft und vom eigenen Nachwuchs reichten nicht aus, um trotz einer 1:0-Pausenführung die Niederlagenserie zu beenden. Die DJK Feudenheim kann den Rest der Saison ohne Druck zu Ende spielen. Die Mannheimer stehen mit 28 Punkten auf Platz sechs, und damit weit weg von den Spitzenplätzen und der gefährdeten Region. Wegen des Mathaise-Markts spielte die SG schon am Freitagabend beim SV Schriesheim. JR

