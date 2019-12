„Die Menschen sollen sich hier wohlfühlen“

Viernheim.Mit sorgenvollem Blick schaut Herbert Kohl nach oben. Mehrere Deckenplatten im Verkaufsraum der Viernheimer Tafel haben sich grau-braun verfärbt. „Es regnet rein“, sagt der Gemeindereferent betrübt. Noch an zwei Stellen – eine im Laden mit Herz wurde schon ausgebessert – ist das Dach im katholischen Sozialzentrum undicht.

„Das schafft natürliche keine angenehme Atmosphäre, in der man sich wohlfühlt“, erklärt Kohl. Dort, wo die Kunden der Tafel ihren Einkauf mit einem symbolischen Euro bezahlen, ziehen sich lange, orangefarbene Schlieren an der Wand hinunter. Die undichte Decke hat weitere unschöne Schäden zur Folge.

Jeden Dienstag und Donnerstag kommen jeweils 180 Viernheimer ins katholische Sozialzentrum, um bei der Tafel Obst und Gemüse, Brot und Milchprodukte, oder auch mal einen Schoko-Weihnachtsmann oder Hygieneartikel zu kaufen. „Insgesamt versorgen wir rund 600 Menschen“, betont Kohl. Denn die Kunden dürfen nur einzeln einkaufen – dann aber oft für ganze Familien.

Einkauf mit Scham behaftet

Mehr als 100 Ehrenamtliche engagieren sich allein bei der Tafel in Viernheim. Um das gesamte Angebot im katholischen Sozialzentrum – mit Kleiderladen, dem Laden mit Herz, dem Wasch-Café, dem Makerspace, der Vesperstube und dem Laden für Kinderkleidung Jacke wie Hose – kümmern sich insgesamt mehr als 200 Menschen ehrenamtlich. Und allen ist bewusst: Der Einkauf ist für die Kunden immer auch mit Scham behaftet.

Niemand zeige gerne, dass er auf soziale Hilfe angewiesen ist und nicht viel Geld hat, erzählt der Gemeindereferent. Deshalb sei es essenziell wichtig, den Kunden auf Augenhöhe zu begegnen. „Egal auf welcher Seite der Theke jemand steht – alle Menschen sind gleich viel Wert“, betont Kohl. Eine Botschaft, die Nächstenliebe und die Achtung der Menschenwürde zum Kern hat.

Diese versucht Kohl den Besuchern im katholischen Sozialzentrum „wieder zurückzugeben“. Etwa durch gemeinsame Gespräche in der Vesperstube oder Aktionen wie der am Nikolaustag (wir berichteten). „Die Menschen müssen einfach spüren, dass sie wertvoll sind.“

Dazu trage aber auch das Ambiente im katholischen Sozialzentrum bei. Vor dem Eingang der Tafel weist eine abstrakte Skulptur vom Barmherzigen Samariter auf den Aspekt der Nächstenliebe hin, daneben stehen ein paar Spielgeräte für Kinder. „Hin und wieder gibt es leider Schmierereien an den Wänden, die wir aber sofort entfernen lassen. Hier soll es schließlich schön aussehen, die Menschen sollen sich hier wohlfühlen“, sagt Kohl.

Die Wasserschäden sind ihm deshalb ein Dorn im Auge. Das gesamte Dach zu sanieren würde zwischen 40 000 und 50 000 Euro kosten. Geld, das die Gemeinde nicht aufbringen kann. „Deshalb wollen wir erst mal nur die betroffenen Bereiche reparieren“, erklärt Kohl. Mit einem Zehntel der Kosten einer kompletten Dachsanierung, also mit 4000 bis 5000 Euro, kalkuliert er die Ausgaben für die kleine Maßnahme.

Auch wenn die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und den anderen sozialen Einrichtungen in Viernheim „hervorragend funktioniert“, so Kohl, sei man trotzdem auf Spenden aus der Bevölkerung angewiesen. Für konkrete Projekte wie die Dachsanierung genauso wie für die allgemeinen Aufgaben der Tafel, des katholischen Sozialzentrums. Und jede Spende helfe: egal ob einmalig, als „Freunde der Tafel“ mit einem kleinen, regelmäßigen Beitrag oder als „Tafelritter“ mit jährlichen Spenden von mindestens 500 Euro.

„Notwendige Lückenbüßer“

Eigentlich sei es die Aufgabe des Staates, die Menschen so zu versorgen, dass sie die Tafel nicht brauchen, macht Kohl deutlich. „Es ist ein Missstand, dass es uns geben muss. Wir sind notwendige Lückenbüßer.“ In den vergangenen Jahren sei die Zahl der Viernheimer Tafel-Kunden annähernd konstant geblieben, jedoch nehme der Anteil an Rentnern zu. „Seit 2017 sind es etwa zehn Prozent mehr geworden“, berichtet Kohl. Und auch die Gruppe der alleinerziehenden Mütter wachse. „Tragisch“, kommentiert der Gemeindereferent die größer werdende Ungleichheit in Deutschland.

