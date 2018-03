Anzeige

Viernheim.Gute Tradition ist in den evangelischen Kirchengemeinden Viernheims eine musikalische Veranstaltung am Karfreitag geworden. Auch in diesem Jahr laden die Verantwortlichen wieder zum Konzert um 18 Uhr in die Auferstehungskirche (Berliner Ring 74) ein. Die Veranstaltung am 30. März wird dieses Mal vom evangelischen Posaunenchor Viernheim unter der Leitung von Jens Uhlenhoff gestaltet.

Das Programm umfasst Werke von der Renaissance (Gesualdo) über den Barock (Corelli, Schütz) und die Romantik (Dvořák, Humperdinck) bis hin zur Neuzeit (Fünfgeld, Uhlenhoff, Wendel).

Zum warmen Klang der Blechbläser gesellen sich dabei die hellen Töne des Vibraphons (Jens Uhlenhoff). Es wird zum einen abwechselnd musiziert, im Falle des zweiten Satzes aus Uhlenhoffs „Suite in Es“ werden diese doch sehr unterschiedlichen Klangfarben aber auch gemeinsam erklingen.