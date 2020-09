Die Plätze werden knapp

Viernheim.Mit ein paar Tagen Verspätung starten die Handballmannschaften des TSV Amicitia Viernheim an diesem Wochenende in die Saison 2020/2021. Die Handballer gehen mit vier Aktiven- und acht Jugendmannschaften in die Spielzeit.

Eigentlich wäre der Saisonbeginn schon am vergangenen Wochenende gewesen; aber der Heimspieltag wurde in Absprache mit der Stadt Viernheim verlegt. „Die Corona-Pandemie wird uns auf absehbare Zeit weiterhin begleiten“, weiß Abteilungsleiter Jochen Hinz. Für die Durchführung der Heimspiele wurde daher ein umfassendes Hygienekonzept erstellt, das laufend an die gültige Verordnungslage angepasst wird. „So dürfen wir aktuell nur 250 Zuschauer in die Halle lassen“, erklärt der Handballchef. Deshalb kann es gerade bei den interessanten Spielen sein, dass Fans keinen Platz in der Waldsporthalle bekommen.

Die aktiven Teams starten aber zunächst mit Auswärtsbegegnungen in den Spielbetrieb. Die Herren 1 haben sich einen Platz unter den ersten Drei in der Badenliga zum Ziel gesetzt. Trainer Christian Müller und Co-Trainer Mirco Ritter sind zuversichtlich, dass sie dieses Ziel auch mit einem kleineren Kader erreichen können. Mit Holger Hubert (TV Eppelheim), Marcel König (Herren 2), Pal Megyeri (Pause) und Leon Schaal (TSV Birkenau 2) haben vier Spieler den TSV verlassen.

Drei Neuzugänge

Dem gegenüber stehen drei Neuzugänge: Linkshänder Ernst Mantek von der SG Leutershausen, Rückkehrer Sven Walther vom TV Knielingen und Felix Hildenbeutel, der sich kurz nach seinem Wechsel aus Leutershausen eine schwere Schulterverletzung zugezogen hat. Ihren ersten Auftritt haben die Herren 1 am Samstag, 26. September, um 19.30 Uhr bei der TSG Wiesloch.

Einen kompletten Umbruch müssen die Badenliga-Damen bewältigen. Trainerin Steffi Dietrich kann nicht mehr auf Lisa Stein, Tamara Mohr, Anna Zahn, Lena Schaal, Luisa Hoffmann, Béatrice Leuthner und Vanessa Reinhard zurückgreifen, die aus unterschiedlichen Gründen kürzer treten wollen.

Demgegenüber stehen aber zehn Neuzugänge: Jessica Theodoridis und Janina Utech, Susanne Wolf, Meike Wegerle, Luisa Minich, Eva-Marie Gössel (alle HSG Bergstraße), Chiara Helfert und Annalena Meyer (HG Saase), Jule Paloj und Celine Marek (SG Heddesheim). Saisonziel ist ein gesicherter Mittelfeld-Rang. Auftakt in die neue Saison ist am Sonntag, 27. September, um 15.30 Uhr beim TV Dielheim.

Neu formiert haben sich auch die Herren 2, wo neben Trainer Rolf Höhne auch zahlreiche Spieler aufgehört haben. Der neue Coach Ralf Schaal hat aus dem bisherigen Kader, den Herren 3 und der A-Jugend ein Team geformt, das in der neu gegründeten zweiten Bezirksliga an den Start geht. Erster Gradmesser ist am Sonntag, 27. September, um 16.15 Uhr die TSG Dossenheim 2.

Team aus Ehemaligen

Wieder im Spielbetrieb ist eine zweite Damen-Mannschaft. Verantwortlich zeichnet sich Patricia Jung, die ein Team aus ehemaligen Spielerinnen zusammengestellt hat. Das erste Spiel in der vierten Bezirksliga bestreiten die Damen 2 erst am 8. November um 18 Uhr mit einem Heimspiel.

Im männlichen Jugendbereich konnte der TSV Amicitia alle Altersklassen von der E- bis zur A-Jugend besetzen. Bei den Mädchen wird die Spielgemeinschaft mit dem HC Vogel-stang fortgesetzt, unter dem Namen SG Vogelstang/Viernheim nimmt man mit der weiblichen E-, D- und C-Jugend am Spielbetrieb teil. Zudem tummeln sich wieder zahlreiche Nachwuchshandballer in den Mini-Altersklassen im Training. su

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.09.2020