„Die Waldbrandgefahr ist hoch“

Viernheim.Die Trockenheit der letzten Wochen sorgt auch im Viernheimer Wald für Probleme. „Derzeit gilt die Waldbrandstufe vier von fünf, beziehungsweise die Alarmstufe A. Das heißt, die Gefahr ist hoch“, erklärt Ralf Schepp, Leiter des auch für Viernheim zuständigen Forstamts Lampertheim im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“.

Schepp hat alle Kommunen in seinem Zuständigkeitsbereich dazu aufgerufen, Grillstellen zu sperren. Das betrifft Viernheim zwar nicht direkt, da es hier keine offenen Grillplätze gibt, wie Alexandra Busalt vom Kultur- und Sportamt auf Anfrage mitteilt. Die Waldbrandgefahr besteht aber trotzdem und ist hier sogar höher als etwa im Odenwald, erklärt Schepp: „Der Boden ist sehr sandig und es gibt durch den hohen Anteil an Nadelbäumen viel Nadelstreu.“

Waldbrände brechen in der Regel als Bodenfeuer aus, so Schepp, etwa wenn sich trockenes Gras entzündet. Die häufigsten Ursachen dafür seien weggeworfene Zigaretten oder Brandstiftung. Waldbesucher sollten vorsichtig sein und ihre Autos nur auf ausgewiesenen Parkplätzen abstellen, mahnt Schepp. Sonst bestehe die Gefahr, dass der Katalysator trockenes Gras oder Blätter entzünde. Außerdem könnten falsch abgestellte Fahrzeuge die Feuerwehr bei Löscharbeiten behindern.

Leitstelle informieren

„Von Waldbesuchern ist jetzt Eigeninitiative gefordert“, erklärt der Forstamtsleiter. Wer einen Brand entdecke, solle sofort die Zentrale Leitstelle in Heppenheim unter der Notrufnummer 112 informieren. Denn bei der Bekämpfung von Waldbränden ist Schnelligkeit entscheidend, damit aus kleinen Bodenfeuern keine Bestandsfeuer werden, bei denen dann ganze Bäume in Flammen stehen, so Schepp.

Beim Melden eines Feuers sollte man der Leitstelle nach Möglichkeit einen in der Nähe liegenden Rettungspunkt nennen, erklärt Lucas Haas von der Freiwilligen Feuerwehr Viernheim. Die Punkte sind durchnummeriert und befinden sich an markanten Orten, wie etwa großen Kreuzungen. Die Feuerwehr verfügt über spezielle Karten, auf denen die Rettungspunkte eingezeichnet sind und kann den Brand so schneller lokalisieren. Zur Einschätzung eines Brandes kommt gegebenenfalls ein Hubschrauber der Bundespolizei zum Einsatz, der die entsprechenden Daten an die Feuerwehr übermittelt, berichtet Haas.

In seltenen Fällen, wie etwa bei den schweren Waldbränden am Glockenbuckel 2015, nimmt der Hubschrauber zusätzlich einen speziell geschulten Luftbeobachter der Feuerwehr mit an Bord. Polizeihubschrauber können auch Behälter mit mehreren Tausend Litern Löschwasser aufnehmen und damit Einsatzkräfte am Boden unterstützen. Das sei in den letzten Jahren aber nicht notwendig gewesen, so Haas.

Während der Sommermonate wird bei der Viernheimer Feuerwehr ein sogenanntes Wechselladefahrzeug mit einem als Abrollbehälter ausgeführten Tank ausgestattet, der 10 000 Liter Löschwasser fassen kann, berichtet Haas. So soll fernab von Hydranten und festen Leitungen der nötige Nachschub sichergestellt werden. Für Waldbrände gibt es außerdem eine spezielle Ausrückordnung, die etwa vorsieht, dass nur Fahrzeuge mit Allradantrieb zum Einsatz kommen, erklärt Haas.

Auch ohne dass es brennt, schadet die Trockenheit dem Wald. „Im Frühjahr haben vielen Buchen frische Blätter ausgetrieben, die sind nun fast alle verdorrt“, beklagt Peter Dresen, Vorsitzender des BUND Viernheim. Auch die Kiefern seien angegriffen, wohingegen den Eichen die Witterung weniger schade. Daneben würden wohl viele Tiere sterben, weil temporäre Wasserstellen und Pfützen austrockneten. Der BUND hat an drei Stellen zwar bis zum Grundwasser gegraben, aber dessen Spiegel sinkt.

„Die Tiere haben Wasserstress“, sagt auch Forstamtsleiter Schepp. Zwar würden er und seine Mitarbeiter manche Wasserstellen von Zeit zu Zeit auffüllen, „das ist jedoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein“. Eine wirkliche Gefahr für den Wildtierbestand droht laut Schepp allerdings nicht. Rehe und Hasen würden mit ihrer Nahrung viel Feuchtigkeit aufnehmen, etwa durch den Morgentau auf Pflanzen. Wildschweine wiederum seien in der Lage, weite Strecken zu Wasserstellen zu wandern. Zwar würden wohl vor allem einige ältere Tiere durch die Trockenheit sterben, „aber das ist ein natürlicher Selektionsprozess wie ein sehr kalter Winter“.

© Südhessen Morgen, Montag, 08.07.2019