Diebe nutzen Unachtsamkeit aus

Viernheim.Fünf Minuten haben Kriminellen am Montag ausgereicht, um eine Arbeitstasche aus einem geparkten Kleinlaster zu stehlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein 58-Jähriger sein Fahrzeug gegen 13 Uhr an einer Baustelle am Berliner Ring abgestellt und für kurze Zeit unabgeschlossen zurückgelassen. Als er zu seinem Kleinlaster zurückkehrte, bemerkte er, dass jemand ins Führerhaus eingedrungen war und eine Arbeitstasche mit Bargeld und persönlichen Dokumenten gestohlen hatte. Zeugenhinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei unter der Telefonnummer 06204/93 77 0 entgegen. Die Beamten weisen daraufhin, dass man sein Auto nie unabgeschlossen zurücklassen und Wertgegenstände immer bei sich tragen sollte. pol

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 25.06.2020