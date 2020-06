Diebe stehlen Radio und Scheinwerfer

Viernheim.Kriminelle haben in der Nacht von Sonntag auf Montag Teile eines in der Max-Born-Straße abgestellten BMW ausgebaut und gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, schlugen die Täter dazu eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein. Die Unbekannten nahmen das Autoradio mit, außerdem zwei Xenon-Scheinwerfer aus der Fahrzeugfront. Der Gesamtwert der Beute liegt nach Angaben der Beamten bei rund 2500 Euro. Die Tat soll sich zwischen 18 Uhr am Sonntag, und 7.30 Uhr am Montag, als Zeugen den Diebstahl bemerkten, ereignet haben. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim unter der Telefonnummer 06204/93 770 entgegen. pol

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.06.2020