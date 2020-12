Diebstähle aus Kellern

Viernheim.Zwei Fahrräder, eine Überwachungskamera sowie Wein- und Sektkisten sind am Wochenende bei drei Kellereinbrüchen gestohlen worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Gesamtschaden betrage mehr als 3000 Euro. Nach Angaben der Beamten haben Unbekannte am Freitag drei Weinkisten und eine Kiste Sekt aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Wagner-Straße mitgenommen. Möglicherweise sei den Tätern der Raum bekannt gewesen, weil dort zwei Wochen zuvor Werkzeug weggekommen war. In der Ernst-Reuter-Allee haben Kriminelle zudem zwischen Samstag und Sonntagnachmittag ein Mountainbike sowie eine Überwachungskamera gestohlen, nachdem sie zuvor das Kellerabteil aufgebrochen hatten.

Das Fehlen eines Mountainbikes des Herstellers Specialized hat der Besitzer am Sonntag festgestellt. Das Rad stand im verschlossenen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Georg-Büchner-Straße. Der Wert des Rades liegt bei 2800 Euro. Der Diebstahl könne bis zum Sonntag davor zurückliegen. Ob die Fälle im Zusammenhang stehen, wird geprüft. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06204/9 37 70. pol

