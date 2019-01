Diebstahl auf Bestellung

viernheim.Gleich fünf Autos sind am Wochenende aufgebrochen worden – jeweils fehlen die Lenkräder mit eingebautem Airbag. Ausnahmslos Wagen der Marke Mercedes-Benz waren das Ziel der Täter, wie die Polizei mitteilt. Die Fahrzeuge waren in der Justus-Liebig-Straße und der Pestalozzistraße geparkt, als die Diebe zuschlugen. Entdeckt wurden die Taten am Sonntag.

„Gestohlen werden Airbags meist auf Bestellung“, sagt Christiane Kobus, Sprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen, auf Anfrage dieser Zeitung. Die Täter seien auf bestimmte Marken spezialisiert und nähmen wertvolle Teile mit, zumeist die Airbags oder Navigationsgeräte.

Diebesgut geht ins Ausland

„Die Navis landen meist im asiatischen Raum“, weiß Kobus. Auch das restliche Diebesgut werde in aller Regel im Ausland angeboten, wo es einen regen Markt für gestohlene Ersatzteile gebe. Diesmal seien es Mercedes-Wagen gewesen, andere Täter hätten Fahrzeuge von VW, Audi oder BMW im Visier.

Nach einem Ermittlungserfolg vor einiger Zeit seien die Fallzahlen zunächst zurückgegangen, die Aufbrüche häuften sich in letzter Zeit aber wieder, sagt Kobus. Laien seien da nicht am Werk: „Um einen Airbag auszubauen, ohne ihn zu zünden, benötigt man schon gewisse Kenntnisse.“ gna

