Überdachung fehlt meistens

Entlang der OEG-Strecke wird es mit Blick auf die Fahrradabstellplätze sehr dünn, wie der ADFC moniert. Die Haltestellen Tivoli, Kapellenberg, Viernheim-Ost und Eissporthalle fallen glatt durch: Diese sind nicht vorhanden oder zu wenige – und natürlich nicht überdacht. Die aus ADFC-Sicht einzige weitere „ordentliche“ öffentliche Radabstellanlage steht am Rathaus, etwas versteckt vor der Polizeistation. Erfreulich sei die Entwicklung in der Innenstadt, wo viele funktionale Fahrradbügel aufgestellt worden sind. Weil diese eckig aussehen, schreckten sie manche Nutzer erstmal ab.

Die VHS im Bürgerhaus habe viel zu wenige und nicht überdachte Radparkplätze. Für das Neubaugebiet Bannholzgraben gebe es an der Haltestelle Eissporthalle gar keine Abstellplätze, die Verknüpfung zum Nahverkehr sei nicht vorgesehen. „Man will sein Fahrrad ja nicht nur abstellen, sondern es abends auch wieder finden, also diebstahlsicher unterbringen“, verdeutlicht Träger.

Ansprechpartner für die Anliegen des ADFC sind die Stadtverwaltung und die lokale Politik. „Alle Fraktionen reagieren positiv auf unsere Impulse, aber diese Anregungen müssen ins aktive Handeln überführt werden“, fordert Vondung nach den jüngsten Gesprächen. Wenn irgendwo ein paar Autostellplätze wegfallen, sei der Aufschrei groß – Fahrradfahrer fühlten sich dagegen schon in der Stadtplanung kaum wahrgenommen.

© Südhessen Morgen, Montag, 16.07.2018