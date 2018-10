Digital aus Einsamkeit

Viernheim.Anlässlich des „9. Europäischen Filmfestivals der Generationen“, an dem sich auch die Stadt beteiligt, sind in Viernheim zwei Filme zu sehen: „Monsieur Pierre geht online“ am heutigen Dienstag um 16 Uhr in der Mensa der Friedrich-Fröbel-Schule und „Family Business“ am Donnerstag, 25. Oktober, um 18.30 Uhr in der Mehrzweckhalle der Goetheschule (Schulstraße 6). Der Eintritt ist frei.

„Monsieur Pierre“ ist ein einsamer Witwer, der sich in seine Pariser Wohnung zurückgezogen hat und mit privaten Filmaufnahmen seiner verstorbenen Frau nachtrauert. Tochter Sylvie will, dass sich ihr Vater der Welt wieder öffnet und schenkt ihm einen Computer mit Internetanschluss. Pierre entdeckt die neuen Möglichkeiten des Internet-Dating, was seinen Lebenswillen wieder entfacht. Am Ende der Filmvorführung ist eine Diskussionsrunde mit Uwe Borstorff (Leiter von Computerkursen für Senioren) und Claus Bunte (Leiter der Projektgruppe „Jung trifft Alt“) vorgesehen. red

