Digitale Gottesdienste

Viernheim.Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf nennt es „den seltsamsten Palmsonntag, den ich je erlebt habe“. Eigentlich beginnt für Christen die wichtigste Woche im ganzen Jahr: An den Kar- und Ostertagen wird an das Leiden, den Tod und die Auferstehung Jesu Christi erinnert.

Doch die Prozessionen mit Palmzweigen, die an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnern sollen, fielen in diesem Jahr aus. Am Palmsonntag gab es keine öffentlichen Gottesdienste. Die Viernheimer Christen haben daher mit digitalen Gottesdiensten gefeiert. Morgens übertrug die evangelische Kirche die Palmsonntag-Andacht aus der Friedenskirche. „Wir sind räumlich getrennt, aber im Glauben verbunden“, betete Pfarrer Klaus Traxler mit den live verbundenen Zuschauern.

Anliegen der Gläubigen

Die katholische Kirche hat zum Gebet der Komplet eingeladen, am Abend wurde das Video auf der Internetseite veröffentlicht. Pfarrer Ronald Givens nahm in den Fürbitten die Gebetsanliegen der Gemeindemitglieder auf. Gebetet wurde für den Frieden in der Welt, für Menschen, die für andere sorgen, und für die Menschen, die derzeit in ihren Aufgaben ganz neu wahrgenommen werden. „Wir danken in besonderer Weise den Mitarbeitern der Tafel und den Jugendlichen, die sie unterstützen, und all denen, die sich darüber Gedanken machen, wie auch diejenigen, die am Rande der Gesellschaft stehen, mit uns gemeinsam durch diese Krise hindurchkommen“, sagte Pfarrer Givens. Wer einen Palmzweig hatte – entweder aus dem Garten gepflückt oder gebastelt mit den Kindern – konnte ihn während der Videoandacht segnen. su

