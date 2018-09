Digitale Infos an Stelle von Papierbergen

Viernheim.„Früher gab es bergeweise Papier, heute bekommen wir alle Unterlagen auf unser I-Pad“ lacht Dr. Jörn Ritterbusch, als er zu den Veränderungen in der Arbeit als Stadtverordneter befragt wird. Er fügt aber gleich hinzu: „Die Arbeit ist aber eigentlich die Gleiche geblieben.“ Vor der Stadtverordnetenversammlung unter freiem Himmel (wir haben berichtet) erzählen aktuelle und ehemalige Stadtverordnete, schon über Jahre im Amt oder erst frisch dazugestoßen, über ihr lokalpolitisches Engagement.

Dafür gibt es Besuch aus Berlin: Die Bundestagsabgeordnete Christine Lambrecht schaut in Viernheim vorbei und erinnert sich an ihre Zeit in der SPD-Fraktion und als Stadtverordnetenvorsteherin. „Man kann etwas für die Stadt tun – und dabei relativ schnell etwas umsetzen“, hat die Viernheimerin an der Lokalpolitik begeistert.

Die Weiterentwicklung des Wohnorts mitgestalten, das hat auch Norbert Schübeler zur Politik gebracht, damals noch für die CDU in Wald-Michelbach: „Ich kann mich direkt für das einsetzen, was mich betrifft, bevor es ein anderer tut.“ Die jungen Stadtverordneten haben aus ihrem bisherigen Engagement viel mitgenommen.

„Man lernt, Reden zu halten“, nennt Alicia Hanf (SPD) ein Beispiel. In ihrer Arbeit sei ihr wichtig, ein offenes Ohr für die Bürger zu haben und sich für deren Belange einzusetzen. „Der Umgang mit den Menschen vor Ort ist spannend“, bestätigt Lambrecht die Nachwuchspolitikerin. Jörg Scheidel (CDU) schätzt, dass man eigene Ideen einbringen kann – wenn es auch länger dauert, bis sie umgesetzt werden.

„Manchmal braucht es eben Zeit, bis man den besten Weg gefunden hat“, hat Jörn Ritterbusch (SPD) erfahren, dass man bei politischen Entscheidungen durchaus auch Kompromisse eingehen muss. Die Gesprächsrunde vor dem Rathaus dient aber nicht nur dazu, den Zuhörern einen Einblick in die Arbeit der Stadtverordneten zu geben, sondern auch, um für politisches Engagement in der Heimatstadt zu werben.

„Vorkenntnisse braucht man keine“ weiß Torben Kruhmann (CDU), „aber die Bereitschaft, sich in Themen einzuarbeiten. Das Wissen kommt dann von allein.“ Jörg Scheidel berichtet von seinen Anfängen: „Als ich mich in die Themen eingelesen hatte, hab ich erstmal alles hinterfragt. Aber es war kein Problem, dass ich meine Meinung auch gesagt habe.“ Angst vor einem Generationenkonflikt muss man bei den Viernheimer Parteien nicht haben.

Anders denken als früher

„Die Alten“ müssen erkennen, dass man zwei Generationen später anders denkt. Umgekehrt haben die Älteren ja schon Erfahrungen gemacht, die sie weitergeben können“, plädiert Randoald Reinhardt (CDU) als „alter Hase“ dafür, dass man einander in den Fraktionen immer gut zuhört. Moderator Harald Hofmann befragt die Politiker auch zum Zeitaufwand für ihr politisches Mandat. „Einmal im Monat sind die Ausschusssitzungen und die Stadtverordnetenversammlung, davor die Fraktionssitzungen“, zählt Hussein Atris (SPD) auf. Norbert Schübeler fügt hinzu: „Es dauert aber auch seine Zeit, sich in die Unterlagen einzulesen und sich in Themen einzuarbeiten.“ Als Stadtverordnetenvorsteher hat er zusätzliche weitere Termine und Gespräche, so dass er manchmal auf 15 Wochenstunden für das politische Amt kommt.

Damit ist der Aufwand höher als für ein herkömmliches Hobby – und Lohn gibt es auch nicht. „Wir bekommen nur eine kleine Aufwandsentschädigung“, klärt Hussein Atris die Zuhörer auf, dass Stadtverordnete sich unentgeltlich engagieren – Stadtverordneter zu sein, ist also ein Ehrenamt.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.09.2018