Viernheim.Die Wirtschaftsförderung der Stadt Viernheim bietet in Kooperation mit dem Verein IT for Work, der Firma Cosee sowie der IHK Darmstadt am Donnerstag, 24. Oktober, von 10 bis 17.10 Uhr, Einzelberatungen zum Thema Webseite und Social Media an. Die kostenlosen, etwa einstündigen Beratungsgespräche finden im Viernheimer Rathaus, Magistratszimmer 115, statt.

Ziel ist es, gemeinsam den Onlineauftritt der Unternehmer intensiv zu analysieren. In der individuellen Sprechstunde mit einem Experten erhalten die Teilnehmer dann eine Bewertung ihrer bisherigen Aktivitäten und Vorschläge zur Optimierung, heißt es in der Ankündigung. Damit solle den Unternehmern Orientierung gegeben werden, wie sie online in Zukunft agieren können und wie man zielgruppengerecht das „digitale Schaufenster“ gestalten kann, so die Mitteilung weiter.

Akquise und Kundenbindung

Häufig fehle gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen das Fachwissen, wofür man Dienstleister brauche und wie die Sozialen Medien optimal genutzt werden könnten – zur Kundenakquise wie zur Kundenbindung. Die jetzige Beratung solle daher eine Erweiterung der in den Jahren 2014 und 2015 angebotenen Homepage-Analyse sein.

Für den Sprechtag unter der Überschrift „Webseiten- und Social-Media-Check“ ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Eine einstündige Beratung kann unter der Rufnummer 06151/871 12 71 vereinbart werden. cao

