Digitale Vorlesestunde

Viernheim.. Mit einem Podcast beteiligt sich die Stadtbibliothek am 17. bundesweiten Vorlesetag mit dem Thema „Europa und Welt“. Das Kinderbuch „Vimala gehört zu uns“ von Petra Mönter und Sabine Wiemers steht ab sofort auf der Internetseite viernheim.de zur Verfügung. „In den vergangenen Jahren konnten Kinder und Eltern in unseren Räumlichkeiten an einer Live-Lesung teilnehmen. Corona-bedingt haben wir nun als Alternative einen Podcast aufgenommen, damit unsere kleinen und großen Zuhörer auf digitale Entdeckungsreise gehen können“, sagt Michael Silva, stellvertretender Abteilungsleiter der Bücherei. Der Aktionstag wirbt immer am dritten Freitag im November für das Vorlesen und begeistert die Menschen für Geschichten. red

Info: Podcast der Stadtbibliothek unter viernheim.de

