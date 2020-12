Digitaler Antrag soll Ausbau erleichtern

Viernheim.Gleich mehrere gute Nachrichten kann Bürgermeister Matthias Baaß zum Breitbandausbau in Viernheim vermelden. „Gerade die Deutsche Telekom ist sehr aktiv, den Ausbau mit Glasfaser in den verschiedenen Gebieten der Stadt voranzutreiben“, freut er sich über die fortschreitende Digitalisierung und ergänzt beim Pressegespräch: „Die städtische Wirtschaftsförderung hat sich intensiv um diesen Ausbau bemüht.“

Alexander Schwarz nennt ein konkretes Beispiel für diese Bemühungen: „Vor ein paar Jahren konnten zu verarbeitende Daten nicht einfach in die jeweiligen Maschinen geladen werden, sondern mussten separat programmiert werden. Heute landen die Daten direkt in der Maschine.“ Der Wirtschaftsförderer betont, dass der Ausbau des Breitbandnetzes nicht nur Privathaushalten, sondern eben auch Unternehmen zugute komme und diese zukunftssicher mache.

Simone Remdisch vom Infrastrukturvertrieb der Deutschen Telekom berichtet, dass Viernheim flächendeckend mit „Supervectoring“– Bandbreiten bis zu 250 Mbit pro Sekunde im Download und 40 Mbit pro Sekunde im Upstream – versorgt sei. Zuletzt seien die Nahbereiche um die zentrale Vermittlungsstelle im ehemaligen Postgebäude, im Obergeschoss der heutigen Polizeistation, ans Netz angeschlossen worden. Ausgebaut wird außerdem das Glasfasernetz mit einer viermal so schnellen Geschwindigkeit (1000 Mbit im Download). Die Telekom startete den Ausbau in den Gewerbegebieten I, II und Bannholzgraben, nachdem 2019 in der Vorvermarktungsphase das Interesse der Gewerbetreibenden abgefragt wurde. „Das Interesse lag weit über 30 Prozent, also haben wir den Ausbau begonnen“, erläutert Remdisch.

Projektleiter Thomas Hanzen sagt, dass der Tiefbau inzwischen abgeschlossen sei, es fehle stellenweise noch an der Wiederherstellung der Oberflächen. „Bis März 2021 sollen die Kunden, die in der Phase der Vorvermarktung schon einen Vertrag geschlossen haben, an das Glasfasernetz angeschlossen werden“, verspricht Hanzen.

Stadt schreibt Inhaber an

Der Glasfaser-Ausbau ist bereits für weitere Gebiete in Planung. 150 Gewerbetreibende aus dem Gewerbegebiet III – rund ums Rhein-Neckar-Zentrum – werden derzeit zu ihrem Interesse abgefragt. „Auch die Stadt Viernheim hat diese Geschäftsinhaber angeschrieben. Denn wenn eine Interessentenquote von 30 Prozent erreicht wird und der Ausbau erfolgt, profitieren letztendlich alle“, ergänzt Bürgermeister Baaß. Wird dieser Wert erreicht, will die Telekom rund 6,5 Kilometer Glasfaserleitungen in dem Gebiet verlegen. Wer sich bis 31. Januar 2021 zurückmeldet, bekommt den Gigabit-Anschluss kostenfrei bis ins Gebäude verlegt.

Die Genehmigung für solche Ausbauten kann künftig unkomplizierter erfolgen. In Kooperation mit der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH (MRN) nimmt die Kommune Viernheim nämlich an einem Pilotprojekt teil. Matthias Baaß führt dazu aus: „Wer eine Leitung verlegen will, muss in der Regel an öffentlichen Grund und Boden ’ran. Dazu bedarf es einer Genehmigung.“ Diese Genehmigung können Telekommunikationsunternehmen nunmehr online beantragen. Die MRN begleitet diesen Prozess für Hessen und Rheinland-Pfalz, hat für dieses Kooperationsprojekt rund 60 Beteiligte mit eingebunden.

„Der digitale Antrag auf Genehmigung zur Leitungsverlegung ist Teil der Maßnahmen zur Umsetzung des bundesweiten Onlinezugangsgesetzes“, erklärt Patricia Müllner vom Bereich Digitalisierung der MRN und ergänzt: „Die Nutzerzentrierung steht im Fokus, man muss nicht zwingend zu Öffnungszeiten der Verwaltungsbehörde persönlich erscheinen.“

Ganzes Bundesgebiet

Die Pilotkommunen Ludwigshafen, Speyer, Viernheim, Worms und Heidelberg wurden nun in das System eingebunden. „Ab Januar könnten Anträge über die Plattform entgegen genommen werden“, erklärt Müllner, dass auf der Plattform auch bauliche Besonderheiten ersichtlich sein werden. In den ersten Städten soll dieses digitale Antragsverfahren erprobt werden, um dann im Bestfall auf das ganze Bundesgebiet ausgeweitet zu werden.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 22.12.2020