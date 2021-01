Digitaler Tag der offenen Tür

Viernheim.. Zu einem digitalen Tag der offenen Tür lädt die Albertus-Magnus-Schule am Samstag, 23. Januar, um 10 Uhr und um 11.30 Uhr ein. Angesprochen sind insbesondere Eltern mit Kindern in der Jahrgangsstufe vier, die sich vor dem Wechsel an eine weiterführende Schule befinden. In jeweils 60 Minuten erleben die Teilnehmer eine „bunte Vorstellung“, so das bischöfliche Gymnasium in einer Pressemitteilung. Nach der Begrüßung durch Schulleiterin Ursula Kubera sowie Schüler der fünften Klassen steht ein virtueller Rundgang durch das Schulhaus an.

Anschließend sind Vorführungen in den einzelnen Fachbereichen geplant. Präsentiert werden der Fremdsprachenunterricht, aber auch Mathematik und Biologie. Zudem gibt es Informationen zur Nachmittagsbetreuung für Schüler der künftigen Jahrgangsstufe fünf. Auch die Schülervertretung und Elternvertretung sind bei der Veranstaltung präsent. Über die Anmeldung zum digitalen Tag der offenen Tür informiert die Internetseite ams-viernheim.de. Das Sekretariat ist am Samstag, von 11 bis 12 Uhr, unter Telefon 06204/30 74 erreichbar. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.01.2021