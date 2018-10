Dirk Dechant in zwei Disziplinen für EM nominiert

Viernheim.Der Kickboxer Dirk Dechant vom Kampfsportteam Body Attack wurde gleich in zwei Disziplinen vom Bundestrainerteam der WAKO für die diesjährigen Europameisterschaften berufen.

Die WAKO ist der mit Abstand weltweit größte und strukturierteste Kickboxverband. Zum einen kämpft Dechant im Oktober in der Disziplin Kick Light Master Class in Bratislava (Slowakei) und zum anderen im November in der Leichtkontakt Master Class in Maribor (Slowenien). Die Nominierungen kamen nicht überraschend, da er im vergangenen Jahr die Weltmeisterschaften in Budapest mit einem hervorragenden fünften Platz abschließen konnte. Dechant hat sich mit seinem Trainerteam drei Monate sehr intensiv auf die beiden Disziplinen vorbereitet.

Dechant betreibt schon fast 25 Jahre Kampfsport in verschiedenen Disziplinen und besitzt seit 2003 seine eigene Kampfsportschule. Er besitzt unter anderem den 2. Dan im Kickboxen sowie den 1. Dan im Brazilian Jiu Jitsu. Einen Rückschlag musste er vor rund fünf Wochen hinnehmen, als er beim Radfahren schwer stürzte, und einige Zeit nicht zu 100 Prozent trainieren konnte. Das Trainerteam um Daniela Dechant und Thomas Dubois ist jedoch sehr zuversichtlich, dass Dirk Dechant bei den Turnieren wieder topfit ist. Die Trainingseinheiten mit Freund und Trainer Thomas Dubois erstrecken sich hierbei größtenteils über Kickboxen, Boxen und K1. Dirks Frau Daniela Dechant ist für den Bereich Ausdauer verantwortlich. Hier stehen unter anderem diverse Laufeinheiten sowie Krafttraining im Vordergrund.

Wer Interesse an einem Probetraining im Kickboxen, Mixed Martial Arts (MMA), Brazilian Jiu Jitsu (BJJ), Grappling, Selbstverteidigung oder auch K1 hat, ist jederzeit eingeladen. Gerne unterstützt der Verein auch Firmen und Vereine anderer Sportarten in der Vorbereitung sowie mit Schnupperkursen im Kampfsport. red

