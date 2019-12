Dirk Dechant sichert sich die Bronzemedaille in Antalya

Viernheim.Der Viernheimer Kickboxer Dirk Dechant hat bei den Weltmeisterschaften in Antalya erneut versucht, nach dem Titel zu greifen. Bereits Ende November konnte Dechant bei den Europameisterschaften mit dem dritten Rang einen Podestplatz verbuchen.

Nun war er vom Bundestrainer erneut in der Disziplin Kick Light in den Nationalkader berufen worden. In der Sportarena von Antalya erlebten die Zuschauer in den stark besetzten Gewichtsklassen spannende Gefechte auf höchstem Niveau. Nach dem Wiegen und der Auslosung der Paarungen ging es in die Kämpfe. Im Viertelfinale musste Dechant gegen keinen geringeren als den amtierenden Europameister aus Estland antreten. Er konnte nach einem harten Kampf beide Runden für sich entscheiden und zog somit ins Halbfinale ein.

Hier wartete dann der nächste Brocken auf ihn – der amtierende Weltmeister aus Italien. Es war im Vorfeld klar, dass dies ein enger Kampf werden wird, so wechselten die Punkte im Sekundentakt. Dechant verlor den Kampf mit einem Punkt Unterschied. Am Ende bekam er die Bronzemedaille überreicht. Das Trainerteam um Daniela Dechant und Thomas Dubois muss sich in neben Ausdauer und Technik auch mit dem Thema mentale Stärke vermehrt beschäftigen, so dass Dirk Dechant in Zukunft solche engen Kämpfe am Schluss für sich entscheiden kann.

Wer Interesse an einem Probetraining im Kickboxen und Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) hat, kann die fünfer Schnupperkarte von Body-Attack nutzen. Weitere Informationen unter Telefon 06204/73 86 40 oder www.ba-fit.de. red

