Diskurse zur „schönen digitalen Welt“

Viernheim.In diesem Semester befasst sich der Volkshochschulkurs „Kultur, Philosophie, Politik“ mit der Kultur und Ethik des digitalen Zeitalters. Ort der Veranstaltung ist die neu bestuhlte Kulturscheune.

Im Mittelpunkt stehen dabei Fragen wie „Wie könnte eine Ethik des digitalen Zeitalters aussehen angesichts des Umstandes, dass die meisten Gesetze und Regelungen diesbezüglich noch aus der Zeit vor dem Internet stammen?“ Die Diskussion und die von der EU neu definierten Rechtsgrundlagen zum Urheberrecht zeigen, wie wichtig diese Diskurse sind. Wie werden die Internet-Giganten darauf reagieren und welche Folgen hat das für uns?

Außerdem: Wer ist verantwortlich, wenn ein autonom fahrendes Automobil in einen Unfall verwickelt ist? Wie reagiert die Politik auf all diese Herausforderungen – oder vielmehr: Wie sieht die Zukunft des Politischen aus? Alle Interessierten können sich bei der Volkshochschule unter Telefon 06204/98 84 02 anmelden oder dienstags um 19 Uhr in der Kulturscheune in den Kurs von Heinz Antes „hineinschnuppern“. Kursanmeldungen sind auch online möglich unter vhs.viernheim.de. red

