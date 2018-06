Dividende bei 4,25 Prozent

Anzeige

Viernheim.„Das Jahr 2017 war ein besonderes. Unsere Genossenschaft konnte nachhaltige Grundlagen für die positive Entwicklung in der Zukunft schaffen. Hierbei sind vier Säulen besonders hervorzuheben, welche die Baugenossenschaft in den kommenden Jahren weiter voranbringen werden“. So beginnt der Geschäftsbericht der Baugenossenschaft Viernheim für das Jahr 2017.

Er benennt vier Säulen:

1. Die Verkabelung von 1800 Wohnungen der Baugenossenschaft mit Glasfaserkabeln, womit die Grundlage für die digitale Zukunft der Häuserbestände geschaffen wurde.