Doppelsieg für Campbell-Schwestern

Viernheim.Die Nachwuchstriathleten des TSV Amicitia gingen erfolgreich beim Triathlon in Lampertheim an den Start. Insgesamt 14 Sportler konnten sich bei dem Wettkampf über Platzierungen in den Top Ten freuen.

Den Auftakt machte die Schülerklasse B bei noch angenehmen Temperaturen. 200 Meter schwimmen, fünf Kilometer radfahren und einen Kilometer laufen, waren die Distanzen. Hinter dem Sieger des Rennens belegten Kallum Campbell und Julius Zengi die Plätze zwei und drei. Enno Müller (5.), Leo Grubert (6.) und David Borowiak (10.) kamen ebenfalls unter die besten zehn.

Gemeinsam auf der Strecke

Dann gingen die Schüler A und Jugend B gemeinsam auf die Strecke. Zu bewältigen waren 400 Meter im Lampertheimer Badesee, zehn Kilometer auf dem Fahrrad und ein 2,5-Kilometer-Lauf. Alle sechs Starter des TSV Amicitia schafften es aufs Podest: Caera Campbell belegte Platz eins bei den Schülerinnen A, ihre Schwester Elli Campbell lief als Erste bei der weiblichen Jugend B ins Ziel. Bei den Schülern B belegten Felix und Niklas Schmitt die Plätze zwei und drei. Janik Schmitt konnte im Rennen der männlichen Jugend B mit besserer Schwimmleistung den Vorsprung vor Teamkollege Robin Görlach ins Ziel retten und sich über den Sieg freuen.

Bei der Sprintdistanz, die für die Jugend A und die Junioren ausgeschrieben war, konnten sich drei Athleten des TSV Amicitia souverän durchsetzen. Leon Werle und Paul Weygoldt belegten die ersten Plätze bei der Jugend A, Marius Manger gewann die Wertung bei den Junioren. su

© Südhessen Morgen, Montag, 15.07.2019