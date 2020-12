Doppeltes Geschenk

Viernheim.Schenken – und gleichzeitig eine gute Tat tun: Das ist möglich mit einem Spendengeschenk zugunsten des deutsch-burkinischen Freundeskreises Yaa Soma e.V.. Darauf weist der Verein hin. So kann eine Schulbank verschenkt werden, auch Schulkantinen können unterstützt werden. Bei „Schenke Bänke“ kauft man zum Beispiel für fünf Euro ein symbolisches Schulbänkchen mit einer Geschenkurkunde. In Burkina wird dann von dem Spendenbetrag eine richtige Schulbank angeschafft. Außerdem hat der Verein kleine Kalebassen – zum Transport von Flüssigkeiten bestimmte Gefäße, die aus Kürbissen hergestellt werden – , als Geschenk zugunsten der Schulspeisungen vorbereitet. Diese „Löffel voll Erdnüsse“ kosten 25 Euro. Erhältlich sind die – festlich verpackten – Spendengeschenke im Eine-Welt-Laden in der Rathausstraße 32 und bei Betten Blaess in der Rathausstraße 78. red

Info: Weitere Informationen im Internet unter: https://yaasoma.de

