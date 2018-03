Anzeige

Viernheim.Bei den Bezirksmeisterschaften in der Disziplin Doppeltrap in Fürth, konnte die Flintenmannschaft neben einem Mannschaftssieg in den Klassen Herren II und Herren III zahlreiche Einzelsiege für sich verbuchen. So konnte sich Lukas Ullmer in der Klasse Junioren I mit insgesamt 32 getroffenen Scheiben über den ersten Platz freuen. In der Klasse Herren II ging der erste Platz an Christian Müller, der mit 71 Treffern gleichzeitig auch noch einen Bezirksrekord aufstellte. Den zweiten Platz belegte sein Vereinskamerad Andreas Ullmer. Gareth Lahann konnte sich bei den Herren I den dritten Rang sichern. Ebenfalls den dritten Platz erreichte Andreas Treiber in der Klasse Herren III. Bei den Herren IV konnte Günther Kühlwein mit 63 getroffenen Scheiben den Wettbewerb für sich entscheiden und den ersten Rangbelegen. red