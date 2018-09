Viernheim.Erneut konnten die erfolgreichen Flintenschützen vom SSV Viernheim eine Erfolgsgeschichte bei der deutschen Meisterschaft in der Disziplin Doppeltrap schreiben. In der Mannschaftswertung erreichten Gareth Lahann, Andreas Ullmer und Christian Müller den dritten Platz. In der Einzelwertung konnte sich Christian Müller nach einem Stechen den zweiten Platz sichern. Nachwuchstalent Lukas Ullmer erreichte den fünften Platz. red

