Drachenbücherei in Ferien geöffnet

Viernheim.. Die Drachenbücherei der Pfarrei St. Hildegard-St. Michael in der Nibelungenschule bleibt während der hessischen Herbstferien geöffnet. Darauf macht das Büchereiteam aufmerksam. Die Öffnungszeiten sind dienstags von 16 bis 18 Uhr, mittwochs von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr. Besucher werden gebeten, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen und sich an die allgemein gültigen Abstandsregeln zu halten. Für Angehörige der Risikogruppen bietet die Bücherei weiterhin einen Lieferservice an. Interessenten können sich per E-Mail an drachenbuecherei@gmx.de oder unter der Rufnummer 06204/70 86 653 melden. Auf dem Thementisch befinden sich laut einer Pressemitteilung neue Bücher zur europäischen Woche der Nachhaltigkeit und zum Thema Herbst. red

