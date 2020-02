Drei Generationen greifen in die Tasten

Viernheim.Alison Gorbey improvisierte jüngst im Klavierunterricht. Mit zwei sechsjährigen Schülern. Die Klavierlehrerin der Musikschule spielte die Begleitmelodie, und die Kinder durften auf den schwarzen Tasten spielen, wozu sie gerade Lust hatten. „Es war erst die zweite Klavierstunde, aber die beiden haben am Ende gestrahlt“, erzählt Gorbey.

Große Freude beim Zuhören und selber spielen wünscht sich die Viernheimer Musikschule als Erlebnis auch, wenn am Samstag, 29. Februar, große und kleine Musiker das Klavierfest besuchen – eine Art Tag der offenen Tür für alle Fans der schwarzen und weißen Tasten.

An diesem besonderen Tag wollen Schüler und Lehrer der städtischen Einrichtung das komplette „Haus zum Klingen bringen“, wie Musikschulleiter Rúnar Emilsson bei der Pressekonferenz ankündigt. Von 11 bis 15 Uhr wird in den Räumen der Musikschule im Bürgerhaus gezeigt, was Tasten-Instrumente so alles können, denn das Programm umfasst nicht nur das Klavier, sondern auch das Keyboard und das Akkordeon.

Improvisiertes Konzert

Horst Stephan, Leiter des Amtes für Kultur, Bildung und Soziales (KuBuS), nennt es eine „gute Methode, um die Menschen zu erreichen“ und dankt vor allen Dingen den Lehrerinnen und Lehrern der Musikschule, die ein umfangreiches Programm zusammengestellt haben. Und das sieht vor, dass die Musikschullehrer zunächst ihr Instrument vorstellen und darauf spielen. Timo Jäger, Lehrer für Pop-Piano und Klavier, hat zum Beispiel einen Programmpunkt zum Thema Improvisation zusammengestellt. Den Besuchern will er nicht nur erklären, was das in der Musik bedeutet, sondern auch mit zwei seiner Schüler ein kleines Konzert geben. Und Eduard Ungefucht stellt sein Akkordeon vor und erklärt, wie es funktioniert. „Viele denken, Akkordeon zu spielen, ist einfach“, sagt der Musikschullehrer. Das sei es aber nicht. „Es ist ein Instrument, das immer in Bewegung ist.“ Wie bei der Geige auch benötige es viel Übung, bis der erste richtige Ton herauskomme, sagt Ungefucht.

Neben den Lehrern stehen an diesem Tag natürlich auch die Schüler im Mittelpunkt des Klavierfestes: Sie geben viele Konzerte. Bei den Hausmusik-Konzerten etwa treten Freunde, Eltern, Omas und Opas mit den Schülern auf. „Manche Schüler unterrichte ich schon in der dritten Generation“, sagt die Fachbereichsleiterin für Tasteninstrumente und Klavierlehrerin Susanne Wendel. Das sei eine schöne Erfahrung, wenn irgendwann die Enkelkinder zu ihr in den Unterricht kommen.

Ebenfalls wichtiger Programmpunkt: Die großen und kleinen Besucher dürfen an diesem Tag natürlich auch selbst einmal in die schwarzen und weißen Tasten greifen. mek

