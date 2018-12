Drei Mal Amicitia gegen Birkenau

Viernheim.„Derby hoch 3“ heißt es am Samstag in der Langenberghalle Birkenau, wenn gleich drei Teams des TSV Amicitia bei Gastgeber TSV Birkenau antreten. Die Damen machen um 16 Uhr den Auftakt zu den Hessen-Derbys, um 18 Uhr folgen die Herren 2 und um 20 Uhr das Duell der Badenliga-Herren.

Das Hinspiel in Viernheim ist beiden Vereinen noch gut in Erinnerung, als die Gäste aus Birkenau einen knappen 25:24-Sieg mit nach Hause nehmen durften. Die Entwicklung der Herrenteams verlief danach unterschiedlich. Birkenau mit seinem erfahrenen und ausgeglichen besetzten Kader ist mit 21:5 Punkten aktueller Tabellenführer und hat inzwischen auch Meisterschaft und Aufstieg als Saisonziel ausgegeben. Viernheim dagegen hatte vom Saisonstart weg immer wieder mit Verletzungssorgen zu kämpfen, was sich im aktuellen Tabellenplatz widerspiegelt. Der TSV Amicitia liegt auf Rang neun mit 11:17 Punkten.

Ständige Verletzungen

In der Rückrunde geht es mit den verletzungsbedingten Ausfällen genau so weiter wie in der Hinrunde. In keinem Spiel konnte Trainer Frank Herbert auf den kompletten Kader zurückgreifen. Auch für den Rückrundenauftakt fallen mit Hoffmann, Schaal und Oswald drei Akteure aus. Hoffmann und Schaal dürften Ende Januar wieder einsatzfähig sein, bei Oswald soll die Schwere der Handverletzung erst noch untersucht werden. Die Vorzeichen für das Hessen-Derby scheinen also klar: Birkenau ist Favorit und braucht einen Sieg für das eigene Saisonziel.

Der TSV Amicitia wird versuchen, seine Außenseiterchance zu nutzen und im letzten Spiel des Jahres noch einmal richtig Gas zu geben. Auch die Damen starten in Birkenau in die Rückrunde der Badenliga. Auch hier scheinen die Rollen klar verteilt: Birkenau rangiert, auch aufgrund eines hohen Punktabzugs durch die Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls, auf dem letzten Tabellenplatz. Erst vor Wochenfrist gab es den langersehnten ersten Saisonsieg für die junge Birkenauer Mannschaft. Viernheim dagegen lauert hinter der punktgleichen HG Saase auf die Tabellenspitze. Den Hinspielsieg mussten sich die Viernheimerinnen noch hart erarbeiten. Doch gerade nach dem jüngsten Sieg im Spitzenspiel bei der HG Oftersheim/Schwetzingen sind die Spielerinnen von Matthias Kolander der eindeutige Favorit im Odenwald. Das Team wird zum Derby mit dem nötigen Respekt, aber auch mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein antreten und versuchen, an die starke Leistung der letzten Wochen anzuknüpfen.

Am morgigen Sonntag sind auch noch drei Jugendmannschaften im Einsatz. Die männliche E-Jugend tritt um 11 Uhr bei der TSG Plankstadt an. Die männliche D-Jugend spielt um 13.15 Uhr bei der TSG Dossenheim. Für die männliche B-Jugend wird es um 13.30 Uhr bei der SG Vogelstang/Käfertal ernst.

© Südhessen Morgen, Samstag, 15.12.2018