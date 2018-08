Drei Pferde misshandelt

Eins der Pferde hatte eine Wunde am linken Hinterlauf. © Tierrettung Rhein-Neckar

Viernheim.Nachbarn eines Pferdehalters in Viernheim haben die Polizei gerufen, weil der Mann seine Tiere vernachlässigt und misshandelt haben soll. Beim Eintreffen der Beamten am Samstagabend stellte sich heraus, dass alle drei Pferde tatsächlich total verwahrlost waren. Ein Tier, das der 77-jährige Halter laut Nachbarn mit einer Mistgabel geschlagen haben soll, konnte nicht mehr aufstehen. Nach der Untersuchung durch eine Tierärztin wurde das Pferd eingeschläfert, teilte die Polizei gestern mit.

„Desolater Zustand“

Die beiden anderen Pferde befanden sich demnach ebenfalls in einem „desolaten Zustand“ und wurden in einen anderen Stall gebracht. Wie die Berufstierrettung Rhein-Neckar erklärte, sollen sie zuvor dauerhaft in dunklen Boxen gehalten worden sein und keinen Zugang zu Wasser gehabt haben.

Gegen den Halter wird ein Ermittlungsverfahren wegen Tierquälerei eingeleitet, teilte ein Sprecher der Polizei Südhessen mit. beju/jung

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.08.2018