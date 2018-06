Anzeige

Viernheim.Die letzten Vorbereitungen zum Stadtfest – oder: „4nheimer Stadtfest“ – laufen auf Hochtouren. „Es läuft alles wie geplant, die Vereine und Gruppen stehen schon Gewehr bei Fuß. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen“, ist Organisationschef Rudolf Haas vom städtischen Kultur-Büro mit dem Stand der Dinge zufrieden. Kommenden Freitag fällt der Startschuss, dann ist die City drei Tage Festmeile.

Der offizielle Startschuss mit Fassanstich erfolgt am Samstag um 17 Uhr an der Bühne des Apostelplatzes. Musik ist Trumpf heißt es vor den fünf Livemusikbühnen, wo 22 Bands insgesamt 50 Stunden lang aufspielen werden. An fünf verschiedenen Stellen gibt es unterschiedliche thematische Angebote, die ein umfangreiches Musik- und Unterhaltungsprogramm versprechen.

Gemeint sind der Apostelplatz (Drehscheibenbühne), der Rathausparkplatz (Partybühne), der Rovigo-Platz (Internationale Zeile), der Postparkplatz (Rockbühne) und der Pfarrgarten (Mittelalter Spectaculum mit Kinderprogramm). Abgerundet wird das Angebot des Stadtfests durch den Kunsthandwerkermarkt in der Rathausstraße. Mit von der Musik-Partie sind unter anderem die Viernheim Allstars mit Susan Horn, die Sandy Showband, Thunder Bells, die MSC Big Band, Musik hoch drei, WEGA und Signum Kairos.