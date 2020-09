Drei weitere Infizierte

Viernheim.Drei weitere Corona-Fälle wurden am Donnerstag aus Viernheim gemeldet. Das schreibt das Landratsamt des Kreises Bergstraße in einer Pressemitteilung. Damit sind in der Stadt aktuell zehn aktive Fälle bekannt. Bei den im Zusammenhang mit der Corona-Infektion an der Friedrich-Fröbel-Schule getesteten Personen gab es bislang keine weiteren positiven Testergebnisse. Das teilte das Landratsamt auf Anfrage mit. Im gesamten Kreis Bergstraße waren am Donnerstag 40 aktive Fälle bekannt. Dazu trugen auch zwei neue Infizierte in Birkenau und Gorxheimertal bei. Drei Menschen aus dem Kreis Bergstraße sind nach Angaben des Landratsamts seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen gestorben. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 11.09.2020