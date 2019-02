Dreifaches Derby gegen Friedrichsfeld

Viernheim.„Derby hoch drei“ heißt es heute in der Lilli-Gräber-Halle in Mannheim. Gleich dreimal treffen die Handballherren des TV Friedrichsfeld und des TSV Amicitia aufeinander. Zum Auftakt stehen sich in der 3. Kreisliga die Herren 3 der beiden Vereine gegenüber. Um 15 Uhr will der TSV Amicitia seine Spitzenposition behaupten – aktuell führen die Viernheimer mit sechs Punkten Vorsprung die Tabelle an und haben beste Chancen, erneut Meisterschaft und Aufstieg zu feiern.

Um 17 Uhr gehen die zweiten Mannschaften aufs Spielfeld. Der TVF ist in der Kreisliga-Tabelle ein bisschen besser platziert, mit einem Sieg könnte der TSV Amicitia aber zu den Gastgebern aufschließen. Im Duell der Badenliga-Männer stehen sich um 19 Uhr dann der Tabellenneunte und der Siebte gegenüber. Trainer Frank Herbert blickt auf eine durchwachsene Trainingswoche zurück. Holger Hubert konnte wegen Krankheit nicht trainieren, sein Einsatz entscheidet sich erst am heutigen Spieltag. Auch Jannik Geisler ist angeschlagen, ihn plagt eine Fußverletzung. Bei ihm wird ebenso kurzfristig entschieden, ob er sich das Trikot überstreift.

Pal Megyeri hat sich im Abschlusstraining vermutlich eine Bänderverletzung am Sprunggelenk zugezogen, sein Einsatz ist auch ungewiss. Definitiv ausfallen werden Leon Schaal (krank) und Torwart Raul Lazaro Garcia, der nach einer Ellenbogen-Operation im Aufbautraining ist. Aufgrund der personellen Voraussetzungen sind die Erwartungen im Viernheimer Lager nicht zu groß, die dezimierte Mannschaft will sich aber der Aufgabe stellen und zwei Punkte holen.

In der Hinrunde konnte der TSV Amicitia das dreifache Derby mit 3:0 für sich entscheiden – alle drei Heimspiele wurden gewonnen. Der TV Friedrichsfeld will Revanche, mit Unterstützung der Viernheimer Fans sind die Teams des TSV Amicitia aber nicht chancenlos.

Damen mit Pflichtaufgabe

Die Handballdamen stehen in Schriesheim vor einer Pflichtaufgabe: Viernheim ist von den Verlustpunkten her Spitzenreiter und steht nur aufgrund eines weniger ausgetragenen Spiels auf Platz zwei hinter der HG Oftersheim/Schwetzingen. Der TV Schriesheim dagegen ist mit gerade einmal einem Sieg auf dem vorletzten Tabellenplatz der Badenliga angesiedelt. Die Rollen für das heutige Spiel (19 Uhr) scheinen also klar verteilt.

Doch der TSV Amicitia muss sich für das Auswärtsspiel auf seine größte Stärke besinnen: die mannschaftliche Geschlossenheit. Personelle Ausfälle konnte man im Lauf der Saison durch guten Teamgeist und große Kampfkraft immer wieder ausgleichen. Immerhin können mit Béatrice Leuthner und Luisa Hoffmann zwei Stammkräfte wieder eingesetzt werden. Eventuell sammelt Youngster Pia Neuhäuser erste Erfahrungen bei den Aktiven.

Komplettiert wird der Spieltag von zwei Jugendspielen morgen Nachmittag. Die männliche D-Jugend gastiert um 13.30 Uhr bei der JSG Leutershausen/Heddesheim. Die E-Jugend ist um 14.15 Uhr zu Gast bei der SG Horan. su

