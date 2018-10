Dreikampf entschieden

Viernheim.Ende September fanden in Nieder-Olm bei Mainz die Süddeutschen Seniorenmeisterschaften statt, die zugleich auch als Hessische Meisterschaften gewertet wurden. Dabei hatten alle Teilnehmer mit dem sehr böigen Wind zu kämpfen.

Günther Jakob vom Turnverein Viernheim (TVV) kam als ältester Teilnehmer der Klasse M 70, in denen die Jahrgänge von 1944 bis 1948 am Start waren, am besten mit den widrigen Bedingungen zurecht und verteidigte seinen schon mehrmals errungenen Titel im Dreikampf erfolgreich.

Der sportliche Senior konnte einmal mehr mit tollen Ergebnisse aufwarten und die Konkurrenten hinter sich lassen. Den 100-Meter-Sprint bewältigte er in 15,17 Sekunden, der Weitsprung endete nach 3,66 Metern und die Kugel stieß er auf 10,33 Meter. Am Ende standen 1963 Punkte zu Buche, die für den süddeutschen Meistertitel ausreichten. Jakob hatte einen Vorsprung von 250 Punkten zum Zweitplatzierten. JR

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 11.10.2018