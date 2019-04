Dreiklang in Goetheschule

Viernheim.Einen „Dreiklang“ aus Männerchor, gemischtem Chor und Instrumentalsolisten gibt es am Sonntag, 5. Mai, zu hören. Die Sänger-Einheit lädt um 17 Uhr zum Konzert „Dreiklang“ in die Mehrzweckhalle der Goetheschule in der Schulstraße ein.

Das Programm bestreiten neben dem Viernheimer Männerchor der gemischte Chor „Voice Art“ aus dem Gorxheimer Tal – beide unter der Leitung von Meinhard Wind – sowie Bläser-Solisten des Mannheimer Nationaltheaters.

Breites Repertoire

Als Solist tritt der Tenor Robert Lovasich auf, am Klavier begleitet Lily Nagaosa-Bleeck die Sänger. Moderiert wird die Veranstaltung von Dieter Augstein. Bei der Liedauswahl hat der musikalische Leiter sowohl klassische Chorliteratur als auch modernere Lieder und Pop-Hymnen ausgewählt, um einen Einblick in das breite Repertoire der Chöre zu geben.

Vorgesehen sind Stücke wie das „Räuberlied“ von Franz Schubert oder die Spirituals „Swing low, sweet chariot“ und „My Lord what a morning“, aber auch „Hallelujah“ von Leonard Cohen, „Sailing“ von Rod Stewart oder die berühmte Fußballhymne des FC Liverpool „You‘ll Never Walk Alone“ von Gerry & The Pacemakers. Auf deutsche Texte können sich die Zuhörer unter anderem durch das Stück „Mambo“ von Herbert Grönemeyer freuen. Darin geht es um die frenetische Parkplatzsuche eines völlig entnervten Autofahrers.

Der Kartenvorverkauf für das Konzert mit zwei Chören und einem kleinen Orchester hat bereits begonnen. Eintrittskarten zum Preis von zwölf Euro sind erhältlich beim Kiosk Wendel (Theodor-Heuss-Allee 2), bei Hans-Werner Zöller unter der Telefonnummer 740038 sowie bei allen Sängern.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.04.2019