Dreimal Gold gewonnen

Viernheim.Die Leichtathletiktalenten des Turnvereins haben bei den Kreismeisterschaften in Lorsch ihre Medaillensammlung ausgebaut. Am Ende standen drei Titel und zwei Vizemeisterschaften zu Buche. Mit Abokor Deek Osman durfte die Nachwuchshoffnung in den Laufwettbewerben bei der Siegerehrung gleich zweimal auf die oberste Stufe des Podests. Der 13-Jährige holte sich zunächst über die 75-Meter-Sprintstrecke in 10,39 Sekunden den Sieg und ließ über die doppelte Stadionrunde (800 Meter) der Konkurrenz in 2:31,13 Minuten keine Chance. Dazu kamen noch die guten Ergebnisse im Wettsprung (Platz drei mit 4,11 Meter) und im Ballweitwurf (Dritter mit 38,50 Metern).

Sofie Jäckisch (W15) zeigte sich ebenfalls in guter Form und erkämpfte sich nach 2:39,70 Minuten über 800 Metern auf der Zielgeraden den Kreismeistertitel. Auch Lilli Jäckisch (W13) versuchte im 800-Meter-Lauf mit einem Schlussspurt noch die führende Läuferin abzufangen, musste sich letztendlich als Zweite aber knapp geschlagen geben. Mit einer Zeit von 2:52,91 Minuten konnte sie dennoch überzeugen und sich über die Vizemeisterschaft freuen. Eine Silbermedaille gab es auch für Helena Gröning (W12), die im Weitsprung zwischenzeitlich sogar führte. Am Ende bedeuteten die 4,33 Meter einen sehr guten zweiten Platz. Bei Nils Tegethoff (U18) zeigt die Formkurve auch wieder nach oben. Im Kugelstoßen (fünf Kilo) wurde er mit 8,86 Metern ebenfalls Kreisvizemeister.

Einen tollen dritten Platz belegten Elisa Diekmann (W13) über 75 Meter mit 10,64 Sekunden und Lukas Gröning (M15), der für 100 Meter 12,71 Sekunden benötigte und im Weitsprung nach genau fünf Metern landete. Im Hochsprung musste er sich mit übersprungenen 1,45 Metern und Rang vier zufriedengeben. Luisa Heininger (W12) belegte im 800-Meter-Lauf mit 3:07,90 Minuten den vierten Platz und Pauline Gürtler (W12) wurde über 100 Meter in 11,60 Sekunden Siebte. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.06.2019