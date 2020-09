Dritte Bezirksliga fällt weg

Viernheim.Der Bowlingsport im Landesverband IVBB Baden ist von der Corona-Krise nicht minder geschüttelt als andere Sportarten. Aus dem Ligabetrieb haben sich sieben Mannschaften zurückgezogen, davon zwei aus Viernheim. Neu hinzugekommen sind lediglich zwei Mannschaften. Dies führte zum Verlust der dritten Bezirksliga. Durch die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen in geschlossenen Räumen, mussten neue Spielpläne erstellt werden, die deutlich von der bisherigen Art und Weise abweichen.

Jede Mannschaft belegt ab sofort ein vom Gegner getrennt liegendes Bahnenpaar und bestreitet drei Spiele gegen den gleichen Gegner. Nach einer Pause für Desinfektionsmaßnahmen im Spieler- und Bahnenbereich wird gegen einen neuen Gegner eine weitere Serie mit drei Spielen ausgetragen. Die Spielwertung beträgt zwei Punkte für jedes gewonnene Spiel, ein Punkt für Unentschieden und null Punkte für das verlorene Spiel, jedoch können für das Gesamtergebnis der Serie nach Pins zusätzlich zwei, ein oder null Punkte erzielt werden. In den Landes- und Bezirksligen der Herren können bis zu zwei Damen pro Spiel eingesetzt werden und in der Bezirksliga 1 pausiert an jedem Spieltag ein Team.

Zum Saisonauftakt am 13. Juni waren die Mitglieder der Verbandsliga Herren, in der der USC Viernheim nicht vertreten ist, in Mannheim sowie die Mitglieder der beiden Bezirksligen in Viernheim auf den Bahnen. Einen guten Start erwischten die BC Fireballs 1, die gegen BC Germania 4 mit 2073:1826 sowie gegen Fortuna Mannheim mit 2048:1810 alle Punkte holten und die Tabellenführung übernahmen. Es spielten: Uwe Weßling (1126 Pins), Marco Cornely (1036), Oliver Czaika (989) und Wolfgang Steinke (970).

Den vierten Tabellenplatz erreichten die Herren von Don Bosco GS Viernheim, die gegen BSC 162 Mannheim mit 2049:2056 Punkten nur ein Spiel gewannen und gegen BSC Eagles Heidelberg mit 2024:1916 Punkten in zwei Spielen erfolgreich waren und sechs Punkte erzielten.

Es spielten: Horst Becherer (1140 Pins), Matthias Gehring (1105 Pins), Jürgen Pawel (971) und Carsten Littek (857). Das Team von BTT Viernheim 2 hat pausiert.

Die zweite Bezirksliga spielt nur mit sechs Mannschaften. Aus Viernheim die zweite Mannschaft der BC Fireballs. Sie hatte im ersten Spiel das Team des BSG Karlsruhe als Gegner und war mit insgesamt 1796 Pins in zwei der drei Spiele erfolgreich. Gegner in der zweiten Serie waren BSG 1980 Mannheim II, gegen die mit 1972:1417 Punkten alle Spiele gewonnen wurden.

Es spielten: Rouwen Weber (997 Pins), Alexander Fromm (958), Frank Boscheinen (779), Otto Müller (637/4 Spiele) und Norbert Bergmann (397 /2). red

