Dritten Tabellenplatz im Visier

Viernheim.Das zu Saisonbeginn wegen eines Coronafalls im Team abgesagte Spiel des TSV Amicitia Viernheim gegen den KSC Schwetzingen wird am Donnerstag, 22. Oktober, 19 Uhr, im Waldstadion nachgeholt. Damals war ein Spieler der Südhessen positiv auf das Virus getestet worden, die komplette Mannschaft musste daraufhin in Quarantäne. Jetzt soll die Tabelle begradigt werden, wobei die Blau-Grünen einen Heimsieg anstreben und Platz drei der Tabelle im Visier haben.

Nach zuletzt zwei Unentschieden in Ilvesheim und gegen den TSV Neckarau sind die noch unbesiegten Platzherren auf dem Weg zu einem Spitzenplatz doch etwas ausgebremst worden. Weil die Mannschaft ihre Torchancen nicht nutzte, fehlen jetzt vier Zähler. Deshalb ist es den Verantwortlichen wichtig, gegen den Neuling einen Sieg einzufahren. Torjäger Daniel Schmitt wird dabei nicht helfen können, er fehlt aus Studiengründen. Einen echten Torgaranten haben die Blau-Grünen derzeit allerdings nicht vorzuweisen, denn Routinier Matteo Monetta hatte zuletzt nicht das erforderliche Schussglück.

Die Gäste aus Schwetzingen sind recht mühsam in die Saison gestartet. Nach Siegen in Plankstadt (3:2) und gegen Hemsbach (2:0) ging es in der Tabelle dann aber weg von den Abstiegsrängen. Am vergangenen Sonntag musste das Team von Trainer Jusuf Baran beim Tabellenführer Enosis Mannheim eine 1:3-Niederlage einstecken.

Bemerkenswertes Torverhältnis

Aktuell steht der Neuling mit sieben Punkten aus sechs Partien auf Platz 13, könnte bei einem Erfolg im Waldstadion allerdings viel Boden gutmachen. Bemerkenswert ist das Torverhältnis des KSC Schwetzingen, der mit acht Treffern über einen eher harmlosen Sturm verfügt, bei nur neun Gegentoren jedoch eine stabile Abwehr stellt. JR

