Dritter Platz bei Comeback

Viernheim.In Frankfurt fanden die offenen Hallenmeisterschaften der Leichtathletikkreise Hochtaunus, Main-Taunus und Wetterau statt. Am Start waren auch vier Athleten des TSV Amicitia Viernheim.

Katharina Hoock feierte in der Leichtathletikhalle ihre Wettkampfrückkehr nach neun Monaten Verletzungspause. Die 17-Jährige wollte im Weitsprung der weiblichen Jugend U20 ihre aktuelle Form testen. Hoock sprang in ihrem besten Versuch 5,03 Meter und landete auf dem dritten Platz. Damit konnte sie zwar nicht an ihre Leistungen aus dem Vorjahr anknüpfen, ihr Trainer Roland Münchenbach war dennoch zufrieden. Für Katharina geht es vor allem darum, Wettkampfpraxis zu sammeln.

Roland Münchenbach nahm selbst am Wettkampf teil. Er konnte die 60 Meter in der Altersklasse M55 in 8,26 Sekunden gewinnen und verbesserte damit seine Saisonbestleistung um eine Zehntel. Jochen Hofmann startete ebenfalls über die 60 Meter. In der Altersklasse M40 lief er nach Wadenproblemen in den vergangenen Wochen in 7,76 Sekunden eine neue Saisonbestleistung. Den Sieg teilte Hofmann sich zeitgleich mit Gunnar Habl von der LG OVAG Friedberg-Fauerbach.