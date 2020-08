Drittes Final-Duell in fünf Jahren

Viernheim.Kurz bevor die neue Saison 2020/21 beginnt, wird die Spielrunde 2019/20 sportlich abgeschlossen. Im Pokalendspiel am Samstag treffen die TSV-Amicitia-Frauen auf den Karlsruher SC. Anpfiff im Finale um den Sport-Lines Pokal ist um 16 Uhr bei der SpVgg Ketsch.

Wegen des notwendigen Hygienekonzepts wurde die Zuschaueranzahl beschränkt, Eintrittskarten gibt es ausschließlich über die beiden Finalisten und nicht im freien Verkauf. Das Pokalfinale 2020 ist übrigens eine Neuauflage der Endspiele von 2016 und 2018 – da hatte jeweils der KSC die Nase vorn und sicherte sich den Pokalsieg.

Beim dritten Duell in fünf Jahren will es der TSV Amicitia den Karlsruherinnen so schwer wie möglich machen. Viernheims Trainer Patrick Kloskalla sieht Chancen für sein Team: „Beim letzten Aufeinandertreffen in der Liga haben wir 2:2 gespielt, das gibt uns etwas Aufwind.“ Seit Oktober 2019 hat sich aber vieles verändert, nach der Corona-Pause werden die Karten neu gemischt.

Beide Vereine, als Oberligisten, stiegen erst im Achtelfinale in den Pokalwettbewerb ein. Die Viernheimerinnen gewannen mit 3:0 beim VfK Diedesheim, der KSC setzte sich mit 5:1 beim 1. FC Mühlhausen durch. Das Viertelfinale entschied der TSV Amicitia Anfang März mit 3:0 gegen die SG Heidelberg-Kirchheim für sich, während die Karlsruherinnen sich mit 2:0 beim FV Niefern behaupteten. Das Halbfinale wurde erst vor Wochenfrist ausgetragen. Die Viernheimerinnen erreichten einen glanzlosen 4:0-Erfolg beim Karlsruher FV, im Stadtderby beim KIT Sport-Club landete der KSC einen 7:1-Kantersieg.

Gegner bereits ausgelost

Ins Pokalfinale geht der KSC, der nach Abbruch der Oberliga-Saison in die Regionalliga aufgestiegen ist, sicherlich als Favorit. Aber die ambitionierten Viernheimerinnen werden alles daran setzen, doch für eine Überraschung zu sorgen. Denn die Siegerinnen gewinnen nicht nur den badischen Pokal, sondern ziehen auch in die erste Runde des DFB-Pokals ein. Der Gegner für das Spiel am letzten Septemberwochenende ist bereits ausgelost: Dann geht es gegen den Pokalsieger aus dem Saarland, der ebenfalls noch ermittelt wird. su

