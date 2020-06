Drogen sichergestellt

Viernheim.Wegen des Verdachts des Rauschgifthandels wurde ein 36-Jähriger am Samstagabend an der Straßenbahnhaltestelle Am Kapellenberg von Zivilfahndern vorläufig festgenommen. Das teilte die Polizei am Montag mit. In der Wohnung des Mannes in Weinheim stellten die Beamten weiteres Beweismaterial sicher. Der 36-Jährige war zum Zeitpunkt der Kontrolle, gegen 18.40 Uhr, in Begleitung eines 38-jährigen Viernheimers. Während bei dem Viernheimer nichts Verdächtiges gefunden wurde, stießen die Fahnder bei dem 36-Jährigen auf eine geringe Menge Amphetamin sowie 490 Euro in „szenentypischer Stückelung“, so die Polizei.

Noch am Abend ordnete das Amtsgericht Darmstadt auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Durchsuchung der Wohnung in Weinheim an. Neben 43 Gramm Haschisch, zwölf Gramm Marihuana und einer Flasche mit 20 Gramm Paracodin-Tropfen stellten die Beamten dort zwei Marihuanamühlen, eine Feinwaage, diverses Verpackungsmaterial, zwei Butterflymesser und ein Mobiltelefon sicher. Wegen der gefundenen Drogen und Waffen werde sich der 36-Jährige demnächst strafrechtlich verantworten müssen, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei abschließend. pol

© Südhessen Morgen, Dienstag, 09.06.2020