Viernheim.Nach der Spielpause aufgrund der baden-württembergischen Herbstferien geht es an diesem Wochenende für fast alle Teams der BG Viernheim-Weinheim wieder um Körbe. Höhepunkte sind dabei das Lokalderby der Oberliga-Herren gegen die SG Heidelberg-Kirchheim und der Abschluss der Vorrunde in der Jugend-Bundesliga für die Rhein-Neckar Metropolitans.

Die Oberliga-Herren wollen am Sonntag, 10. November, um 17.30 Uhr in der TSG-Halle mit einem Sieg gegen die Kirchheimer den Anschluss an die beiden Spitzenteams aus Leimen und Mannheim halten, die sich von einem breiten Mittelfeld in der ausgeglichenen Liga leicht abgesetzt haben. Kirchheim ist ebenso wie die Sharks mit drei Siegen und zwei Niederlagen in die Saison gestartet, so dass ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten ist. In der JBBL treffen Sonntag um 11 Uhr die Rhein-Neckar Metropolitans und die Eintracht Frankfurt/Fraport Skyliners aufeinander. Für beide Teams geht es in der Vorrunde um nichts mehr: Während die Metropolitans für die Relegationsrunde planen müssen, haben die Frankfurter die Hauptrunde und damit die Play-Offs im Frühjahr bereits sicher. Die Partie gibt somit beiden Teams die Möglichkeit für Tests unter Wettkampfbedingungen.

Das Basketball-Wochenende der BG beginnt mit den Spielen der beiden U10-Teams, die am Samstagvormittag, 9. November, bei der TSG Ziegelhausen und dem TSV Wieblingen antreten. Um 12 Uhr spielt die weibliche U14 bei den Basket Ladies Kurpfalz, direkt gefolgt von der gemischten U12-Mannschaft, die ebenfalls gegen die Basket Ladies Kurpfalz spielt. Ein weiteres Auswärtsspiel hat die U16-Oberligamannschaft, die um 15 Uhr beim USC Heidelberg antritt. Heimspiele bestreiten die Damen 2 am Samstag um 13 Uhr in der TSG-Halle gegen den FC Bad St. Ilgen und die Herren 3 anschließend um 15 Uhr gegen TV Neckargemünd. Am Sonntag stehen weitere Heimspiele in der TSG-Halle auf dem Programm. Vor dem Spiel der Herren 1 trifft das U14-Oberliga-Team um 15.30 Uhr auf die BG Karlsbad, nach der Herren 1 spielen die Herren 2 gegen die TSG Wiesloch. In Wiesloch muss die U14-2 um 14 Uhr ran, und die U18-1 gastiert um 13 Uhr in der Oberliga beim SSC Karlsruhe. su

